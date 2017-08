Après avoir mis un peu de couleur sur Facebook en décembre 2016, c'est au tour de WhatsApp de voir débarquer les fonds colorés pour les statuts. Une nouveauté, qui confirme l'uniformisation des applications détenues par le réseau social.

La société de Mark Zuckerberg n’en finit plus de glisser plein de petites mises à jour dans ses applications. Outre l’arrivée du Marketplace et d’une version plus ronde de l’application Facebook, c’est maintenant WhatsApp qui a le droit à de la nouveauté.

L’application de messagerie instantanée a déjà eu le droit à une modification de ses « statuts », en les rendant éphémères et plus semblables aux stories de Snapchat, tout comme Instagram et Messenger. Cette fois-ci, ce sont les écrans colorés de Facebook qui débarquent sur WhatsApp.

Vers une uniformisation des applications Facebook ?

Introduit avec une mise à jour de décembre 2016 sur Facebook, cette nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs WhatsApp va permettre de coller un fond de couleur sur ces « statuts », chose impossible auparavant puisque seules les photos et les vidéos pouvaient servir d’arrière-plan.

Facebook semble porté par une envie d’uniformisation de ses applications : toutes nourrissent les autres — quand ce ne sont pas des idées qui viennent d’autres applications. Tout cela semble aller dans le sens d’une autre nouveauté, uniquement en test pour le moment : celle des notifications communes.