Instinct grégaire aidant, vous vous êtes rués sur Snapchat durant les années 2010. Maintenant, vous n'êtes plus tout à fait sûr de vouloir continuer à envoyer des selfies filtre chien pour le restant de vos jours. Voici comment supprimer votre compte.

L’application Snapchat n’est pas des plus simple, et lorsqu’il s’agit de supprimer son compte, elle se révèle encore plus complexe. Voici quelques étapes pour supprimer rapidement et définitivement votre compte sur le réseau social. Notez que la suppression est effectuée après un délai de 30 jours qui vous permet de revenir si jamais vous pensiez avoir pris une mauvaise décision.

En premier lieu, il faut se rendre dans les paramètres de l’application que l’on trouve en haut à gauche sur l’icône qui représente votre profil. Ensuite, c’est en haut à droite que vous trouverez l’icône qui représente les réglages. C’est dans ce panneau que nous allons trouver l’option.

Dans Assistance : il faut sélectionner l’intitulé Mon compte et paramètres puis, dans le sous-menu, sélectionner Supprimer mon compte. Cette page d’aide devrait s’afficher comme sur notre exemple ci-dessous

Ensuite, Snapchat vous renvoie à un lien sur son site Internet. Une fois sur la page, vous devez entrer vos identifiants. C’est presque fini : une fois cette tâche accomplie, le délai de 30 jours commence. Un mois après, votre compte sera définitivement supprimé.

Adieu la Snap Map et les Spectacles.