Vous n'avez pas le temps de bouger au cinéma mais vous avez quand même envie de vous plonger dans l'immersion que permet de le 7e art sur grand écran ? Le casque Cinera semble vouloir proposer une solution.

Alors que le débat entre les défenseurs de l’expérience du film en salle et les amoureux des services de streaming fait encore rage plusieurs mois après les polémiques ayant entaché la sortie de Okja ainsi que le dernier festival de Cannes, il semblerait qu’un nouvel acteur ait profité de la pagaille pour innover.

Il s’agit de Cinera Inc, une petite entreprise travaillant entre Newark, petite ville de l’État du Delaware aux États-Unis, et Hong-kong, région administrative spéciale de la Chine. La compagnie s’est demandé s’il n’y avait pas une solution pour offrir le confort et l’immersion d’un film en salle dans nos salons.

Le résultat est un casque, au look proche des appareils dédiés à la VR sortis récemment, proposant deux écrans intégrés de 2,5 K, soit 2 560 x 1 440 pixels.

Plongez dans les films, séries et jeux vidéo avec un simple casque

Avec de tels écrans, Cinera estime proposer également une « meilleure 3D que les salles de cinéma ». Comme l’explique la page Kickstarter du projet, il y a en général une perte de 75 % de la luminosité avec les lunettes nécessaires. Une sensation que beaucoup ont déjà pu observer et qui n’existe pas sur le casque : « Son système d’affichage stéréoscopique natif signifie que chacun de vos yeux a son propre panneau individuel […] il n’y a ni filtre ni aucune perte de qualité », explique l’un des membres de l’équipe de développement.

Tout a ainsi été pensé pour donner cette immersion et cette impression d’être devant un véritable grand écran. Ainsi, d’autres modifications et ajouts semblent de bon ton : un angle de 66 degrés pour plonger dans le film — contre les 50 petits degrés d’un écran classique de cinéma — tout comme la possibilité d’acheter des équipements pour rendre l’expérience plus confortable.

Un bras mécanique permet ainsi de placer le casque sur vos yeux à n’importe quel moment et sans prise de tête. Un serre-tête s’ajoute au programme, ainsi que l’intégration d’Android 6.0, qui permettra de se connecter aux services de streaming (type Netflix, OCS…).

Cette idée de casque — qui peut ainsi afficher des films, mais également des séries, des jeux vidéo — est maintenant entièrement financée, mais les concepteurs laissent encore jusqu’au 18 septembre prochain pour pouvoir profiter des réductions, avant une production massive et une mise en vente au prix de 799 $.