Le service Discord est en train d'évoluer. Les développeurs sont en train de tester les appels vidéo et le partage d'écran en le rendant disponible pour 5 % des utilisateurs, avant un lancement plus complet.

Depuis son lancement en mai 2015, le logiciel de chat audio Discord rencontre un succès colossal, avec près de 25 millions d’utilisateurs revendiqués dès la fin 2016. Profitant du succès pour grandir, les développeurs ont levé secrètement près de 50 millions de dollars le mois dernier, afin de faire évoluer leur plateforme.

Parmi ses évolutions, deux d’entre elles sont actuellement testées par près de 5 % des joueurs communiquant avec le service : les appels vidéo et le partage d’écran. Il sera ainsi possible, pour les heureux utilisateurs choisis, d’appeler en vidéo entre une et dix personnes en même temps, ainsi que de leur partager un bout d’écran défini au préalable. L’équipe de Discord conseille cependant de tester à 5, pour une qualité optimale.

Vérifier les serveurs et potentiels bugs avant le lancement complet

La raison de ce test à grande échelle est expliquée dans une note de blog. Il permettra de mettre à rude épreuve les serveurs, qui devront gérer un flux de données colossal venant de la vidéo, bien plus lourde que l’audio seul. L’occasion de voir si le service fonctionne et quels potentiels bugs pourraient toucher les joueurs.

Les développeurs semblent confiants : « Nous savons que les fonctionnalités sont assez bonnes pour commencer à les tester », expliquent-ils dans le communiqué. D’ailleurs, si les tests sont positifs et ne demandent pas trop d’ajustements ou modifications, il se pourrait que ces deux nouveautés soient lancées d’ici un mois.

Si vous possédez déjà un compte Discord, peut-être avez-vous eu accès à ces nouveautés. Les développeurs n’ont pas indiqué combien de temps durera le test.