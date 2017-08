Face à Intel, AMD a dû accélérer la cadence. Après la gamme Ryzen, AMD propose désormais une nouvelle plateforme à destination des PC avec des processeurs de 12 et 16 cœurs.

Intel a dégainé son Core X : AMD réplique en lançant une nouvelle plateforme à destination des professionnels, Threadripper. Nous la connaissions déjà depuis son annonce, mais nous avons désormais davantage d’informations. Cette dernière accompagne l’arrivée de nouvelles cartes mères et profite ainsi de la nouvelle architecture Zen (que l’on retrouve sur les Ryzen, processeurs dits classiques).

Threadripper est en effet un produit à destination des HEDT, ce qui signifie High-End DeskTop — ces processeurs équiperont les PC de bureau très haut de gamme. Ils intéresseront donc exclusivement les utilisateurs d’applications professionnelles spécialisées, ou les utilisateurs (très) gourmands en ressources (en 4K, par exemple). Pour les autres les processeurs Ryzen suffiront largement.

De 12 à 16 cœurs

Threadripper fait face à un poids lourd de l’autre côté de l’océan de la concurrence : le Skylake-X d’Intel. Les deux plateformes coûtent le même prix, mais AMD propose davantage de cœurs (jusqu’à 32) et de cache. AMD souhaite donc capitaliser sur la recette qui a fait le succès des Ryzen : plus de puissance brute pour moins cher.

Threadripper 1950X Core i9-7900X Threadripper 1920X Core i7-7820X Threadripper 1900X Prix 999 dollars 999 dollars 799 dollars 599 dollars 549 dollars Interface

Chipset TR4 / X399 LGA2066 / X299 TR4 / X399 LGA2066 / X299 TR4 / X399 Cœurs

Threads 16/32 10/20 12/24 8/16 8/16 TDP 180 W 140 W 180 W 140 W 180 W fréquence de base (GHz) 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8 fréquence Boost (GHz) 4,0 (4,2 XFR) 4,3 / 4,5 (TB 3.0) 4,0 (4.2 XFR) 4.3 / 4.5 (TB 3.0) 4.0 (4.2 XFR) Cache L3 (L2+L3) 40 Mo 23.75 Mo 38 Mo 19Mo 20 Mo Support mémoire DDR4-2667 DDR4-2666 DDR4-2667 DDR4-2666 DDR4-2667 Contrôleur RAM Quad-Channel Quad-Channel Quad-Channel Quad-Channel Quad-Channel Multiplicateur débloqué Oui Oui Oui Oui Oui Lignes PCIe 64 44 64 28 64

Source : Tom’s Hardware qui a réalisé l’un des premiers tests de la plateforme

Notez que pour arriver à de telles fréquences avec autant de processeurs, l’architecture AMD contient deux dies avec un TDP total de 180 W, nettement plus élevé que les 165 W des Skylake-X d’Intel. Évidemment, la consommation moyenne sera plus basse que ces valeurs en fonction des tâches exécutées. Le positionnement d’AMD est donc assez clair : pour le même prix qu’un Core i9-7980XE, proposé à 1 999 $, vous pouvez acheter un processeur Threadripper 1950X, une carte mère, une carte graphique (pourquoi pas Vega ?), de la RAM et un stockage NVMe.

Après plusieurs années sans concurrence, Intel a donc de nouveau un rival avec de réels arguments. Arstechnica parvient à la conclusion que que le Threadripper est mieux que ce que Intel dans presque toutes les catégories. Même son de cloche plus près de chez nous du côté de Tom’s Hardware, qui précise que le paramétrage s’avère néanmoins compliqué.