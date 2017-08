Le réseau social est en train d'expérimenter sur son site web un nouvel affichage plus adapté pour les couche-tard et autres insomniaques. Ce mode nuit est déjà actif sur les applications du site communautaire.

Il va bientôt y avoir du changement chez Twitter : le site communautaire américain est en effet en train de tester un nouvel habillage pour l’interface de son site web afin de la rendre plus confortable à utiliser le soir et la nuit. Activée depuis peu sur le compte de certains utilisateurs, cette expérimentation vise en fait à déployer le « mode nuit » que le réseau social propose déjà sur ses applications mobiles.

night mode on desktop makes me wanna use twitter on web frequently now pic.twitter.com/9LnQ9MURDQ

— 🍼 (@cheolesterol) August 9, 2017