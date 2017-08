Le service de gestion de mot de passe LastPass vient tout juste d'annoncer une augmentation du prix de son abonnement premium. Celui-ci est doublé, pour passer à 24 $ par an.

Si la sécurité sur internet semble plus que jamais une problématique d’actualité, l’application de sauvegarde des mots de passe et de protection des informations personnelles LastPass essaie d’y répondre avec différentes nouveautés, annoncées fin juin 2017.

Des mises à jour pour rendre plus rapide et simple le service, mais qui ne viennent pas sans conséquence puisque la startup vient d’annoncer une augmentation du prix de son offre d’abonnement premium, passant à 24$ par an.

24$ pour un utilisateur, 48$ pour une famille de 6 personnes

Malgré cette augmentation, le service reste abordable, représentant 2$ par mois, soit un tarif toujours moins cher que la concurrence — par exemple celle de 1Password’s dont la souscription atteint les 3 $ par mois.

D’autant que LastPass a ajouté un nouveau type d’abonnement : un forfait familial, permettant à 6 personnes différentes d’utiliser le service, avec un tableau de bord réunissant tous les comptes concernés. Celui-ci s’élève à 48 $, revenant à un prélèvement mensuel et par personne de moins de 1 $.

Cette nouvelle grille des tarifs semble avoir déçu certains internautes, déjà inquiets des récentes failles de sécurité survenues sur l’application. Malgré cela, une version gratuite avec moins de fonctionnalités reste disponible, afin d’attirer de nouveaux utilisateurs.