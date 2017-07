AMD a enfin dévoilé ses cartes graphiques RX Vega. La gamme se compose de trois cartes qui semblent être parées pour l'avenir sans toutefois chambouler le marché.

AMD et les cartes graphiques haut de gamme, ce n’était pas la joie ces dernières années. Mais après la bonne surprise des processeurs de dernière génération et des monstres pour les professionnels qui débarquent début août 2017, on pourrait avoir une aussi bonne surprise côté cartes graphiques.

Aujourd’hui, AMD a enfin dévoilé les prix et les caractéristiques de ses cartes graphiques RX Vega. La gamme initiale est simple et se résume ainsi (les prix en euro n’ont pas encore été communiqués) :

RX Vega 64 Liquid RX Vega 64 RX Vega 56 Processeurs de flux 4 096

(64 Unités de Calcul) 4 096

(64 UC) 3585

(56 UC) Fréquence de base 1 406 MHz 1 247 MHz 1 156 MHz Fréquence boostée 1 677 MHz 1 546 MHz 1 471 MHz Fréquence mémoire 1,89 Gbps HBM2 1,89 Gbps HBM2 1,6 Gbps HBM2 Mémoire vidéo 8 Go 8 Go 8 Go Transistors 12,5 milliards 12,5 milliards 12,5 milliards Puissance requise 345 W 295 W 210 W Finesse de gravure GloFo 14 nm GloFo 14 nm GloFo 14 nm GPU Vega 10 Vega 10 Vega 10 Date de lancement 14 août 14 août 14 août Prix de lancement (en $) 699 $ 499 $ 399 $

Pour résumer tout cela, on se retrouve avec une carte entrée de gamme à 400 dollars, une carte haut de gamme à 500 dollars et une carte haut de gamme surcadencée à 700 dollars, équipée nativement d’un système de refroidissement liquide (watercooling). Les trois cartes embarquent 8 Go de mémoire vidéo et les caractéristiques évoquées, si la pratique le confirme, montrent qu’elles pourront faire tourner à peu près n’importe quel jeu récent.

Pour se démarquer un peu plus de la concurrence, AMD joue également sur le terrain des packs qui permettront aux joueurs désireux de s’équiper entièrement de faire quelques économies. Les packs Red et Black proposeront les RX Vega 56 et RX Vega 64 à 499 $ et 599 $, mais viendront avec une réduction de 200 dollars sur le moniteur 34 pouces CF791 de Samsung, équipé de la technologie FreeSync et 100 dollars de réduction sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 7 1800X et une carte X370. Les jeux Wolfenstein II et Prey seront disponibles dans certaines régions. La carte haut de gamme Liquid vient de toutes façons avec un pack, nommé Aqua, donnant accès à ces avantages.

Avec ces tarifs et ces promotions, la stratégie d’AMD est donc claire : le constructeur souhaite que les joueurs changent de crèmerie et les tarifs les plus avantageux sont proposés à ceux qui choisiront de tout changer : avec 100 $ de plus, AMD propose en effet 300 $ de réduction sur du matériel haut de gamme et 2 jeux. Le tout, pour une promesse : faire tourner des jeux en « 4K à 60 FPS ».

Si les caractéristiques sont donc plutôt intéressantes, plusieurs faits nous interrogent encore. En effet, les caractéristiques des Vega 64 et 64 Liquid ne les placent pas énormément au-dessus des 1080 et 1070 de Nvidia sorties il y a maintenant un an (8 Go de VRAM toutes les deux et 1 600 MHz / 1 733 MHz pour la 1080 et 1 506 MHz / 1 683 MHz pour la 1070 côté fréquence). En « Founders Edition », ces deux cartes étaient annoncées respectivement à 699 $ (vendue aujourd’hui 599 $) et 449 $, soit moins que ce qu’a annoncé AMD aujourd’hui : difficile d’y voir une chute des prix ou une percée vers le haut (d’autant qu’on n’évoque même pas la toute puissante 1080 Ti dans ces comparatifs, annoncée elle aussi à 699 $).

La puissance demandée de 345 W pour le modèle Liquid est à peu près le double d’une 1080

Plus problématique en regard des récentes performances de Nvidia : les nouvelles cartes Vega semblent être des gouffres à énergie. La puissance demandée de 345 W pour le modèle Liquid est à peu près le double d’une 1080 qui demande 180 W. Même le modèle « normal » affiche 295 W et la petite Vega 56 n’est même pas en-dessous des 200 W quand une 1060 demande 120 W et une 1070, 150 W. On a l’impression qu’AMD n’a pas réussi à rendre ses cartes moins énergivores et cela pourrait avoir un impact bien réel à l’heure du choix.

Ces questions trouveront des réponses à l’heure des tests et des comparatifs en conditions réelles : les joueurs qui cherchent à s’équiper ne manqueront évidemment pas de chercher à atteindre le meilleur ration FPS/$ sur leur configuration.