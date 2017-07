Certains films à télécharger ou louer sur iTunes sont indiqués comme compatibles 4K et HDR, ce qui n'est pas le cas des appareils Apple actuels.

Quand Apple a levé le voile sur la quatrième génération de l’Apple TV, certains furent étonnés de voir l’absence de compatibilité avec la résolution 4K. Nous étions pourtant en 2015, les constructeurs de téléviseurs commençaient à réellement s’y mettre et Netflix avait déjà pris le pli. C’était peut-être un manque de flair de la part de la firme de Cupertino (malgré un taux d’équipement encore faible) mais elle entend réparer cette erreur dans un avenir proche à en croire la fiche d’une poignée de films à télécharger/louer sur iTunes.

Apple TV 5, 4K HDR ?

Plus concrètement, un lecteur du site MacRumors s’est rendu compte que le film Passengers qu’il venait d’acheter mentionnait les compatibilités 4K et HDR dans son historique. Or, pour l’heure, iTunes n’autorise qu’à le regarder en qualité HD (720p ou 1080p). Nos confrères ont vérifié l’information partagée et l’ont confirmée avec un autre long métrage : Les Créatures Fantastiques (lui reste néanmoins cantonné au 720p).

Autant dire qu’Apple prépare actuellement le terrain pour autoriser la lecture de vidéos en 4K et HDR via iTunes. On pense nécessairement à une mise à jour hardware de l’Apple TV, qui accueillerait en prime la technologie HDR (pour sublimer les contrastes). Ce serait une évolution logique et il n’y a plus qu’à espérer des applications tierces en adéquation avec ce changement. On pense par exemple à Amazon Prime Video ou Netflix, qui rend certaines fonctionnalités exclusives en fonction du support.

Le marché est désormais aux mains de la 4K : les télés UHD sont déclinées à toutes les sauces, dans toutes les gammes et à des tarifs abordables tandis que les consoles sont compatibles également (Xbox One S, PS4 Pro et bientôt Xbox One X). En somme, l’Apple TV actuelle n’est plus vraiment aux standards et le géant américain devrait prochainement et logiquement lancer une cinquième mouture pour mieux répondre aux exigences des utilisateurs bien équipés. On n’oubliera pas, non plus, de rappeler que le dernier iPad Pro est HDR (pic lumineux à 600 nits). Lui aussi ne demande qu’à être alimenté pour faire profiter de ses vertus en matière d’affichage.