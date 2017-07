Les studios Trixi ont développé une application inspirée du clip du célèbre tube « Take on Me » du groupe norvégien A-Ha, qui transforme votre environnement immédiat à grands traits de fusain virtuels.

Les studios Trixi ont développé une application iOS de réalité augmentée, adaptation du clip norvégien Take on Me du groupe A-Ha. Ce dernier, qui a été réalisé en 16 semaines, mélange des scènes réalistes à des dessins au fusain.

C’est précisément l’effet recherché par l’application de Trixi, conçue en quelques jours. Grâce à elle, vous pouvez recréer le look Take on Me look chez vous. Après avoir scanné la pièce, un petit portail virtuel s’ouvre au milieu de la pièce, le décor se crayonne et vous voilà dans un clip.

Trixi a utilisé ARKit, l’aide d’Apple pour les développeurs d’applications en réalité augmentée. Malheureusement, ceux qui étaient impatients de tester cette application devront attendre sa sortie.

Pour patienter, plusieurs applications utilisant ARKit sont attendues d’ici la fin de l’année.