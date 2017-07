Le géant du commerce en ligne voudrait investir un peu plus sur le marché alimentaire en préparant un nouveau service de livraison de kits de nourriture à préparer chez soi. Le service a pu être testé par quelques clients chanceux.

L’entreprise de Jeff Bezos se lance dans un nouveau service en ligne de nourriture, préparée en kits et livrés chez les clients. Amazon a déjà déposé le slogan « We do the prep. You be the chef », soit « Nous faisons la préparation. Vous êtes le chef ». Quelques utilisateurs sélectionnés par Amazon ont pu faire l’expérience de ces Meal Kits mais la commercialisation globale n’est pas encore au programme.

Les kits de nourriture offriraient une variété de choix avec des plats composés de « viande, volaille, poisson, fruits de mer », etc. Des kits d’aliments congelés seraient également disponibles à la livraison rapide. Ce nouveau service viendrait avec un programme de fidélité, qui récompenserait les clients réguliers avec des avantages et réductions.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon se lance sur le marché de l’alimentaire. En 2007, AmazonFresh constitue les premiers pas de l’entreprise dans l’alimentation. Les clients du site peuvent désormais commander des fruits et légumes via Prime Now. Amazon souhaite aller plus loin dans l’alimentaire et a lancé il y a quelques mois deux concepts store à Seattle : Amazon Go, premier magasin d’alimentation entièrement automatisé et AmazonFresh Pickup, via lequel les adhérents au service de livraison rapide Amazon Prime vont directement chercher leur commande en voiture.

Amazon concurrencerait d’autres sites, comme Blue Apron

De plus, Amazon a fait la une de l’actualité la semaine dernière en rachetant la chaîne de supermarchés haut de gamme bio Whole Foods Market pour une somme de 13,7 milliards de dollars. Avec le lancement de son nouveau service de nourriture prête à consommer, il pourrait menacer d’autres entreprises comme HelloFresh ou Blue Apron qui est aujourd’hui numéro 1 mondial sur ce marché.