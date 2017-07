Threadripper : voilà le nom des processeurs haut de gamme AMD pour les ordinateurs à usage professionnel. Une gamme qui commence sous la barre des 800 $ pour 12 cœurs et 24 threads.

Souvenez-vous, c’était il y a quelques semaines : Intel annonçait un programme démesuré pour ses processeurs haut de gamme, comprenant un Core i9-7980XE équipé de 18 cœurs et de 36 threads, vendu pour la modique somme de 1 999 $. La cadence de ce processeur de la démesure n’est toujours pas connue, mais AnandTech estime qu’on pourra le comparer au processeur Intel Xeon 6150 vendu plus de 3 000 dollars — cadencé à 2,7 Ghz et 3,7 Ghz en turbo.

Bien. Aujourd’hui, AMD fait baver ceux pour qui la multiplication des cœurs et les cadences hautes sont une nécessité professionnelle avec deux concurrents au haut de gamme d’Intel. Le premier, nommé Threadripper 1950X embarque 16 cœurs, 32 threads et est cadencé à 3,4 Ghz (4,0 Ghz en turbo). Le deuxième, un poil en-dessous, embarque 12 cœurs et 24 threads et se trouve cadencé à 3,5 Ghz (4 Ghz en turbo). Les deux profitent de la RAM DD4 quad-channel et s’installent sur une architecture TR4.

Le plus important, au-delà de la puissance brute qui pourrait bien faire de l’ombre à Intel, est le prix : le 1950X coûtera 999 $ à sa sortie en août et le 1920X coûtera 799 $. C’est deux fois moins que ce que demande Intel pour son futur fer de lance. D’après AMD, qui est le seul à proposer des benchmarks pour l’instant sur ces processeurs, les 2 font mieux sur Cinebench que le Core i9-7900X (10 cœurs, 20 threads, 3,3 à 4,5 Ghz) d’Intel vendu 999$.

On attendra de voir comment, en pratique, ces processeurs tournent et comment ils gèrent les différents logiciels professionnels pour les amener à leur plein potentiel, mais quoi qu’il en soit, la stratégie d’AMD entamée fin 2016 semble commencer à porter ses fruits. De constructeur déconsidéré par la plupart des utilisateurs de PC, il redevient désirable avec des produits puissants et moins coûteux que la concurrence.