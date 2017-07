Vous avez mis quelques euros de côté avec l'envie d'apporter votre contribution à une campagne de crowdfunding ? Comme chaque mois, nous vous proposons une sélection d'initiatives, dénichées sur la plateforme de financement participatif Ulule.

Une semaine se passe rarement sur Numerama sans que nous ne vous parlions d’un projet en pleine campagne de financement participatif. Certains prêtent à sourire, d’autres ont une dimension éducative, voire utilitaire au quotidien… Dans tous les cas, pour espérer voir le jour, ces innombrables projets doivent compter sur la générosité des internautes. La plateforme française Ulule estime même que la communauté est le premier atout du financement participatif.

Vous êtes désormais décidé(e) à rejoindre les rangs des contributeurs d’Ulule ? Pour vous aider à vous y retrouver, et choisir à quel projet vous donnerez un coup de pouce — et vos euros –, nous vous proposons comme chaque mois une petite sélection d’innovations qui ont retenu notre attention.

En tant qu’ « Official User », nous bénéficions également d’une petite prérogative : pouvoir apposer notre logo auprès de ces projets, pour leur signifier notre soutien.

Jungle Bus Une cartographie des transports urbains

« 60 % des villes dans le monde ne disposent pas d’un plan de transport public. Il faut changer ça. » Et pour y parvenir, l’association Jungle Bus souhaite développer des outils collaboratifs qui doivent permettre de cartographier les transports urbains dans une application mobile. L’association pourra alors intégrer les données recueillies sur les transports en commun dans OpenStreetMap, une carte du monde sous licence libre.

La campagne de financement participatif doit permettre à Jungle Bus de remplir trois objectifs. Tout d’abord, terminer le développement d’une application mobile où sont collectés les emplacements des arrêts de bus — qui sera par ailleurs traduite en plusieurs langues.

Toutes les données du projet sont disponibles en open data. Si vous souhaitez voir votre nom inscrit dans les crédits de l’application, rendez-vous sur Ulule pour apporter votre contribution au projet de Jungle Bus.

Aquapioneers Un kit pour agriculteur urbain écolo

Vous vivez en ville, peut-être n’avez-vous même pas de jardin, mais vous installeriez bien un potager chez vous ? Le projet porté par Aquapioneers pourrait vous intéresser : il s’agit d’un kit d’aquaponie.

Aquaquoi ? Cette forme d’agriculture associe la culture des végétaux avec l’élevage de poissons : les déjections des animaux servent directement d’engrais pour le végétal, de telle sorte que le système fonctionne en boucle.

Aquapioneers a créé des kits en open source pour éveiller des vocations de fermiers au sein des zones urbaines. Avec un petit défi à relever avant de pouvoir contempler ce mini potager chez soi : trouver un atelier local pour réaliser la découpe du kit. Cela demande un peu d’effort, mais minimise par la même occasion l’empreinte environnementale de la production des kits. Quoiqu’il en soit, après la fin de la campagne, le design des kits sera diffusé dans le domaine public.

90jours Un coach pour s’améliorer au quotidien

90jours est un assistant personnel plutôt ambitieux : il veut vous aider à changer votre quotidien avec de petites actions plus solidaires et écologiques. Lancée sous forme de prototype il y a plus d’un an, l’application mobile a rencontré un succès inattendu avec 320 000 téléchargements. La nouvelle campagne de crowdfunding doit désormais permettre de personnifier davantage l’assistant.

Parmi les défis à relever pour un quotidien plus agréable, 90jours vous aidera par exemple à apprendre à protéger votre vie privée en ligne, à réduire votre consommation de viande et à choisir les fruits et légumes les plus adaptés en fonction de la saison.

Le financement doit permettre à 90jours de rester un outil gratuit et sans publicité — plutôt logique pour un assistant qui veut vous réconcilier avec le bien-être et vous faire adopter un mode de vie plus sain.