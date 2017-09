Parce que le réseau pro est une donnée primordiale pour avancer dans sa vie professionnelle, Shapr a lancé une appli permettant de faciliter le networking. En bref, de la rencontre, mais pour les professionnels.

Il y a plusieurs moyens de construire sa carrière et d’évoluer dans sa vie professionnelle. Il y a les diplômes, premier sésame, qui servent d’indicateurs. Il y a l’expérience, source de confiance et base primordiale pour évoluer. Et puis il y a le réseau professionnel, que l’on a tendance à négliger mais qui est souvent une condition indispensable pour saisir de nouvelles opportunités, découvrir des orientations insoupçonnées ou participer à des projets inattendus.

Le réseau pro, c’est votre meilleur atout carrière qui va aussi vous épanouir au quotidien. C’est dans cette optique que les anciens cofondateurs d’Attractive World (un autre type de rencontres…) ont lancé Shapr, une application qui peut changer votre vie pro en vous connectant aux personnes qui vous inspireront.

Simple, rapide et intelligent

« On aime les connexions, on aime que les gens puissent se rencontrer » indique Vincent Bobin, co-fondateur de l’app. Shapr a compris que les gens ne pouvaient tisser des liens qu’à partir du moment où il y avait des intérêts communs, qu’ils constituent un hobby, un job voire, dans certains cas, les deux. Voilà pourquoi l’appli demande de choisir des « centres d’intérêt » sous forme de hashtags (jusqu’à dix maximum, par exemple #StartUps, #Journalisme, #StreetPhotography…). Et c’est grâce à eux, à votre géolocalisation et à votre expérience que les mises en relation s’effectuent.

Ensuite, c’est franchement inspiré de Tinder : chaque jour, vous recevez une sélection de 15 profils qu’il faut swiper à droite ou à gauche pour décider de discuter, ou pas. Et quand l’intérêt est commun, c’est-à-dire quand deux personnes sont d’accord pour se parler et pourquoi pas se rencontrer, il y a match ! Félicitations, vous avez agrandi votre réseau et de nouvelles opportunités, professionnelles, personnelles, sinon les deux, se dessinent. « Briser la glace sans même forcer » indique l’application au premier démarrage, ce qui pourra en décoincer plus d’un.

Shapr est bel et bien une application professionnelle, ce qui signifie une certaine transparence au niveau des informations partagées par ses utilisateurs, y compris les modalités de rencontre (apéro ? Petit déj ? Café ? Dîner ? Balade ? Vidéo call ?). Un point qui vaut aussi pour la ou les finalités recherchée(s) par celui qui s’inscrit : via Shapr, on peut trouver un associé, des collaborateurs, des investisseurs, des projets en freelance, un nouveau job, du mentoring, des simples relations amicales…

Il suffit simplement d’indiquer son choix et la technologie fera le reste. Pour Vincent, qui adore lui-même croiser de nouvelles personnes, « par plaisir », une rencontre peut être une « super manière d’avancer dans sa vie professionnelle », doublée d’une « démarche d’ouverture » pouvant déboucher sur d’incroyables opportunités. Un constat qui s’est révélé lors du lancement de ses propres projets. « On a vu les bénéfices que cela pouvait apporter » souffle-t-il, rappelant que les gens étaient de grands pourvoyeurs d’idées.

Le Networking, une habitude à prendre

Shapr fait donc gagner du temps en offrant un outil simple, clair et efficace. On peut le voir comme un prolongement de LinkedIn, mais ce serait un peu réducteur. D’ailleurs on peut s’enregistrer directement à l’aide des identifiants Linkedin. Une preuve de plus, s’il en est besoin, que Shapr veut faciliter la vie de ses usagers et les rassembler au sein d’un vaste réseau réinventé, à portée de mains et offrant l’opportunité de faire des rencontres inspirantes.

Pour Vincent, « rencontrer de nouvelles personnes est ce qu’il y a de plus gratifiant, c’est un plaisir en soi ». Son rêve, c’est que chacun d’entre nous prenne 1 heure de notre temps chaque semaine pour rencontrer quelqu’un de nouveau, « non seulement on imagine mal le nombre incroyable de projets qui pourraient naître, mais on vit aussi à une époque où l’ouverture à l’autre est devenu très importante, presque un combat ».

Plus de 3 millions de rencontres ces 6 derniers mois, à une époque où on lit beaucoup trop que chacun vit replié sur soi-même, ce sont autant de discussions entre passionnés, de litres de café consommés et bien sûr des histoires de start-ups fondées, de jobs ou stages trouvés, de collaborations de tout ordre (freelance, artistique, associatif…) etc… Que le networking devienne une habitude !

Téléchargez Shapr. C’est dispo sur Android et iOS, et c’est gratuit !