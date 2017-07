Pour créer une palette de couleur la plus inclusive possible, la marque de collants Heist lance son Nude Project. Les internautes sont invités à créer un avatar à partir de la couleur de leur peau, afin de contribuer à créer une palette de couleurs diversifiée.

« Industrie de la mode, nous avons un problème. Le monde est plus diversifié que 4 ou 5 couleurs de nude. Nous pouvons faire mieux que cela. » Si vous avez déjà porté un collant, vous connaissez sans doute l’un des inconvénients de ce vêtement — outre le fait qu’ils filent souvent au moindre geste. Dégoter un collant correspondant exactement à la carnation de sa peau peut vite relever du casse-tête.

Si vous estimez que trouver la couleur de collant idéale est aussi important que de rendre l’industrie du textile plus écologique, lisez bien ce qui suit. The Nude Project ambitionne « de créer la première palette véritablement inclusive au monde », afin que chaque personne puisse désormais trouver un collant sur-mesure.

Un avatar de votre teint

Ce projet basé sur le big data doit permettre à la marque de bodywear londonienne Heist Studios de concevoir une gamme de collants. Pour que la palette de couleurs soit la plus inclusive et étendue possible, les porteurs du projet en appellent désormais à la participation des internautes.

Sur son site, The Nude Project vous propose de vous inscrire et de laisser une photo de vous afin qu’elle serve à créer un avatar correspondant à votre teint. Les avatars ainsi créés enrichiront la création d’une collection de collants chair qui sortira en 2018.

La palette de nudes sera disponible en open source

« La marque de bodywear mettra également sa palette de nudes en open source à la disposition de toute l’industrie de la mode afin d’encourager les autres marques à élargir leurs gammes de produits pour refléter plus justement la diversité des femmes à travers le monde », complète Heist dans un communiqué de presse.

Si vous souhaitez créer votre propre avatar et contribuer ainsi à diversifier la palette de couleursdes collants chair, rendez-vous à partir du 11 juillet 2017 sur le site de The Nude Project.