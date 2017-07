La maison connectée n'est plus un mythe. Alors si vous aussi, vous souhaitez participer au grand botnet qui détruira l'Internet et le Monde, ces objets connectés et les outils pour les installer devraient vous ravir.

La maison connectée est un beau fourre-tout qui cache bien des déconvenues. Heureusement, quelques marques ont réussi à tirer leur épingle du jeu et nous les recommanderons les yeux fermés — ce sont elles que nous utilisons au quotidien, au bureau ou à la maison. Ce petit guide d’achat recense les offres qui entrent dans cette catégorie à l’occasion du Prime Day d’Amazon. Vous retrouverez tous nos guides d’achat à cette adresse.

Une seule condition pour profiter de ces soldes — être abonné Amazon Premium. Si vous n’avez pas déjà un compte Premium, vous pouvez souscrire à un mois d’essai gratuit ici — 6 mois pour le 18-24 ans en plus de l’abonnement à moitié prix.

Nest Thermostat connecté — 199 €

Si vous avez l’installation qui peut accueillir un thermostat connecté, le Nest de troisième génération est une référence sur le marché. Hyper simple d’utilisation, il peut vous permettre de contrôler la température de votre maison, mais également de la régler à distance et de créer des routines pour économiser de l’énergie. Évidemment, il peut aussi apprendre de vos habitudes et se programmer en conséquence.

Ce bon plan vous reviendra à 199 €.

Philips Hue Kit de démarrage — 109,90 €

Doit-on encore présenter les Philips Hue ? Ces ampoules connectées sont pour nous ce qui s’est fait de mieux en termes d’objet connecté depuis que le concept existe. Semi-ouvert, modulable, efficace, intégré aux systèmes d’exploitation mobiles, fonctionnel dès l’installation qui ne demande aucun effort… bref, l’objet a tout pour plaire. Et il change vraiment la vie : éteindre ses lumières depuis son lit ou les moduler depuis son canapé pour regarder un film, c’est un réflexe qu’on prend très vite.

Le kit de démarrage est à 109 € avec 3 ampoules, mais tout l’univers Hue est soldé.

Nest Cam Indoor et Outdoor — 149 €

En plus des thermostats, Nest fait aussi des caméras de sécurité. Elles s’installent en un rien de temps et leur qualité d’image est remarquable. Ces derniers mois, l’entreprise a fait en sorte de rendre leur utilisation moins dépendante de l’abonnement — qui sera quand même nécessaire si vous voulez les utiliser à leur plein potentiel. Un bon choix quoi qu’il arrive.

149 €, en Indoor et le même prix en Outdoor.

Outils Bosch, B&D des tas de réduction

Vous voulez être sérieux niveau domotique et passer à de l’installation lourde ? Il va falloir avoir des outils. Chance, Bosch et Black & Decker ont mis leurs univers en réduction pour le Prime Day. Oui, d’accord, ça n’a pas grand chose à voir avec la maison connectée mais on ne peut jamais s’empêcher de rêver devant des outils.

Nvidia Shield TV 2017 — 199 €

La maison connectée passe peut-être par un bon hub multimédia à coller sous la télévision. Et à l’occasion du Prime Day, ce hub multimédia de référence, c’est la Shield TV de Nvidia. L’engin permet d’afficher Android TV dans sa dernière version, cumule les exclusivités au niveau des applications et permet de faire tout un tas de choses pour les utilisateurs avancés. On la testait par là.

Vous retrouverez donc la Shield, sa manette et sa télécommande à 199 €.

Netgear Switch Metal 8 ports — 23,90 €

Pour brancher toutes vos bêtises connectées, vous n’allez plus vous contenter des 4 malheureux ports qui se trouvent derrière votre box. Chance : Netgear solde ses Switch Gigabit en métal (parce que ça fait qualité) 8 ports. Avec ça, vous devriez voir venir.

Cela coûte 23,90 € et c’est ici.

