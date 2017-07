Profiter du Prime Day d'Amazon pour renouveler son smartphone ? Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Les références ne sont pas nombreuses, mais de qualité.

Vous cherchez à remplacer votre smartphone mais vous n’avez pas un budget colossal ? Cela tombe bien, Amazon en propose quelques-uns pour son Prime Day — et pour une fois, ce ne sont pas des fonds de carton (quoi que, on peut en douter pour l’iPhone…). On trouve notamment 3 références particulièrement chouettes qu’on peut grosso-modo regrouper en deux gammes de prix : autour de 500 € et autour de 200 €.

Petit rappel : pour profiter de ces soldes, il n’y a qu’une condition — être abonné Amazon Premium. Si vous n’avez pas déjà un compte Premium, vous pouvez souscrire à un mois d’essai gratuit ici — 6 mois pour le 18-24 ans en plus de l’abonnement à moitié prix.

Retrouvez également nos guides vacances tech et accessoires pour smartphones.

iPhone 6s 16 Go — 549 €

L’iPhone 6s est un excellent smartphone, même depuis que le 7 est sorti. À vrai dire, il y a peu de différence entre un iPhone 6s et un iPhone 7 et à l’usage, vous prendriez bien vite l’un pour l’autre. Si avoir le tout dernier modèle de smartphone ne vous intéresse pas et que vous ne pouvez pas attendre le prochain iPhone prévu pour la rentrée, alors cet iPhone 6s est peut-être un bon plan.

Faites bien attention cela dit : il s’agit des derniers modèles vendus avec 16 Go de stockage. Aujourd’hui, Apple vend encore des iPhone 6s, mais avec 32 Go de stockage minimum. Cela reste un très bon prix pour un tel appareil neuf.

Sony Xperia XA1 — 229 €

Sony est dans l’ombre des géants que sont Samsung ou Apple sur le marché de la téléphonie et peine à rivaliser avec les nouveaux venus que sont OnePlus, Honor ou Xiaomi. Et pourtant, la marque continue son petit bonhomme de chemin en sortant des smartphones au design caractéristique et qui n’oublient pas les petites mains : cet Xperia XA1 en est la preuve.

Avec son écran 5 pouces, ses 32 Go de stockage, sa compatibilité 4G et surtout, son Android 7.1 correctement mis à jour, la petite bête de Sony n’a pas à rougir devant la concurrence. Surtout à 229 € dans la couleur de votre choix.

Lenovo Moto G5 Plus — 219 €

Dans le même genre mais avec un peu moins d’âme, le Lenovo Moto G5 est l’un de nos petits chouchous qui finit une fois sur deux dans notre guide à la case entrée de gamme. C’est un smartphone qui coche toutes les cases pour ceux qui se soucient d’avoir un appareil basique qui tourne vite et qui permet d’aller efficacement sur le web. Il est équipé d’un écran de 5,2 pouces et embarque 32 Go de stockage extensibles par carte microSD jusqu’à 128 Go.

À 219 €, entre lui et le Sony juste au-dessus, c’est une question de goût.

Notez qu’Amazon propose également un modèle construit par Asus : vendu sous Android 6.0 Marshmallow, il est naturellement disqualifié.