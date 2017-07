Disponible sur Android et iOS, Google Allo est pour l'instant absente du monde des ordinateurs. Mais la messagerie de la firme de Mountain View devrait bientôt arriver sur PC et mac.

La déclinaison pour ordinateur de l’application Google Allo tarde à pointer le bout de son nez. Alors que la messagerie instantanée de la firme de Mountain View a reçu des fonctionnalités plus ou moins anecdotiques (comme la faculté de créer des emojis avec son visage ou des animations à son effigie), la version PC / Mac du logiciel n’est toujours pas sortie.

Cela fait pourtant pratiquement dix mois que la version pour Android et iOS a été mise sur le marché. En début d’année, Nick Fox, le vice-président chargé de la communication des produits de Google, avait certes donné des petites nouvelles de ce portage, en partageant notamment une capture d’écran montrant l’interface du programme sur Mac, mais depuis la parole de Google s’est raréfiée.

On it … few more weeks

— Amit Fulay (@amitfulay) July 8, 2017