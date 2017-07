À l'occasion du Prime Day d'Amazon, nous avons concocté plusieurs guides d'achat pour vous aiguiller dans la jungle des promotions. Voici quelques gadgets qui pourront accompagner votre usage du smartphone au quotidien

Les coques et autres housses pour smartphone, c’est une question de goût : on vous fait confiance. Cela dit, il existe quelques accessoires pour vos engins mobiles auxquels vous ne penseriez peut-être pas, au-delà de la classique batterie externe. Ce guide d’achat a été concocté minutieusement pour repérer des perles dans les soldes d’Amazon Prime Day.

DJI Osmo, pied stabilisé — 269 €

DJI a révolutionné le marché du drone grand public et, ce faisant, a appris comment stabiliser une image. Le pied Osmo est la transposition de ces connaissances dans un univers sans hélice (et plus facile à transporter). Notez qu’il s’agit dans ce cas de la perche motorisée et non de la caméra sur perche que DJI vend également. À vous d’y attacher votre smartphone.

Le deal est à 269 € au lieu d’un peu plus de 300 €.

Casque Sony MDR-1AB

Vous souhaitez un bon casque d’entrée de gamme pour vous débarrasser de vos affreux Beats ? Vous pourriez offrir à votre smartphone et à vos oreilles ce Sony MDR-1AB qui passe sous la barre des 100 € à l’occasion du Prime Day. Il est à la fois confortable par sa conception, dynamique dans son rendu sonore, portable (pliable) et polyvalent, vu qu’il peut contrôler un smartphone avec une télécommande sur le câble.

C’est à 99 € et c’est par ici.

Prynt, l’imprimante pour smartphone — 104,99 €

On vous a déjà parlé de Prynt sur Numerama. Cette coque pour smartphone est une imprimante qui va vous permettre de sortir des clichés instantanément après les avoir pris. La qualité n’est pas celle d’une imprimante professionnelle et vous n’aurez pas le charme kitsch du Polaroid, mais il faut reconnaître que la solution de Prynt est efficace et produit des souvenirs matériels à la chaîne sans broncher. En plus, l’application vous permettra d’animer vos clichés en réalité augmentée. Malin.

Prynt est disponible à 104,99 €.

Homido, casque de réalité virtuelle pour smartphone — 34 €

On ne va pas se mentir : ce n’est pas avec un smartphone que vous profiterez au mieux de la réalité virtuelle. Mais si vous souhaitez vous lancer à moindre frais (un Oculus Rift, même soldé, coûte tout de même 449 €), autant y aller avec un bon accessoire. Le casque Homido V2 entre dans cette catégorie avec ses mousses de contact et ses bandes pour de serrage. L’immersion sera au maximum — bien mieux qu’avec un Cardboard.

Vendu traditionnellement autour de 55 €, le casque est proposé par Amazon à 34 €.

