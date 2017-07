À l'occasion du Prime Day d'Amazon, nous avons concocté plusieurs guides d'achat pour vous aiguiller dans la jungle des promotions. Et on commence tout de suite avec les gadgets à ne pas oublier dans ses valises !

Comme chaque année, Amazon profite de la période des soldes pour en remettre une couche avec ses soldes maison, réservées aux abonnés Amazon Prime. L’Amazon Prime Day se déroule cette année du 10 juillet à 18h et prendra fin le 11 juillet. Pour profiter de ces soldes, il n’y a qu’une condition : être abonné Amazon Premium. Si vous n’avez pas déjà un compte Premium, vous pouvez souscrire à un mois d’essai gratuit ici — 6 mois pour le 18-24 ans en plus de l’abonnement à moitié prix.

Plusieurs milliers de références votre être proposées en soldes pendant ces quelques heures : voilà pourquoi nous vous proposons plusieurs guides d’achat thématiques afin de vous repérer dans cette jungle. Tous les produits ont été sélectionnés à la main et avec amour par la rédaction — avec l’expertise de FrAndroid en renfort pour certaines références.

Ce premier guide mêle naturellement high tech et vacances. Tout ce qu’on aime.

DJI Mavic Pro, kit complet — 1 199 €

Le Mavic Pro de DJI est l’un des drones que l’on préfère à la rédaction. Compact (il tient littéralement dans un sac à dos), déployé en quelques secondes, robuste et incluant les dernières technologies de DJI, le Mavic Pro est un objet de rêve. Si votre cœur balance entre le Spark et le Phantom, le Mavic Pro est le chaînon manquant entre les deux. Idéal pour des photos de vacances plus originales qu’un selfie — attention à la législation.

Amazon propose un pack avec le drone, un hub chargeur et une batterie supplémentaire pour 1 199 €.

Pico projecteur RIF6 Cube — 159 €

Se faire une petite toile en toute quiétude à plusieurs centaines (si ce n’est milliers) de kilomètres de votre chez vous (ou de tout cinéma) ? C’est possible avec un tout petit projecteur de poche. Vous n’aurez pas de la Full HD avec ce RIF6 Cube mais une résolution WVGA, pour une projection qui peut aller jusqu’à 120 pouces. Il peut lire un fichier depuis une carte micro SD ou une entrée HDMI.

Amazon le propose à 159 € au lieu des 300 € habituellement demandés.

Enceinte B&O Play — 169 €

Difficile d’embarquer son installation Hi-Fi en vacances. Heureusement, pour ceux qui acceptent de faire des concessions sur la qualité, des solutions existent : la petite enceinte B&O Play en fait partie. Contrairement à l’enceinte de Bose que l’on voit partout, cette Play a le bon goût d’être ronde, ce qui la rend très simple à ranger dans la poche d’un sac — elle pèse 600 grammes.

La qualité sonore est au rendez-vous sur un si petit format et vous aurez aucun mal à pimenter vos soirées autour d’un feu de camp avec un tel objet. Amazon la propose à 169 € à partir du 11 juillet. Le tout, en plusieurs coloris.

Pack GoPro Hero5 Session — 269 €

Le drone, c’est chouette, mais ça ne va pas partout. Chance : la GoPro Hero5 Session, caméra préférée des baroudeurs et des sportifs de l’extrême, est elle aussi en soldes sur Amazon. Impossible d’être passé à côté des GoPro en 2017 : cette version permet de prendre des vidéos en 4K et des photos jusqu’à 10 Mpx. Elle est étanche jusqu’à 10 mètres sans boîtier.

C’est un pack complet que Amazon solde pour son Prime Day : il contient une GoPro Hero5 Session, un étui, une poignée, un strap frontal et un Quicklip. En gros, pour 269 €, vous serez bien équipés pour immortaliser vos vacances. !

Sandisk carte mémoire microSD 128 Go — 37,99 €

Un dernier gadget essentiel pour la route mais qu’on oublie trop souvent : la carte SD / microSD. Vous pourrez retrouver sur Amazon des cartes microSD Sandisk 128 Go sous la barre des 40 € — leur capacité devrait vous permettre de tenir tout le séjour. Pour les petits budgets, cette carte mémoire 16 Go ne coûte que 3,5 €.

Tous les liens de ce guide sont affiliés : nous touchons une commission si vous craquez pour un produit grâce à nos guides de qualité.