Pour plus de 2 000 €, soit 149 000 roubles, la très clinquante marque russe « Caviar » propose un téléphone commémoratif en l'honneur de la rencontre entre M. Poutine et M. Trump au G20. Pour revivre infiniment cette journée formidable où les deux leaders du monde (pas si) libre se sont rencontrés, quoi de mieux qu'un smartphone ?

Pour une raison évidente, le baiser de Brejnev et Honecker est devenu un événement dont les grands parlent aux plus petits, et dont les anciens se souviennent, trémolo dans la voix. Certaines rencontres diplomatiques, par leur portée et leur symbole, réussissent ainsi cet exploit de faire l’Histoire et de rentrer dans les mémoires.

À la gloire des petits pères du peuple

Manifestement, pour certains, la rencontre entre V. Poutine et D. Trump est du même acabit : historique, décisive et mémorable. On pourrait bien objecter qu’il s’agit seulement d’un G20 et non d’un traité de paix, mais nous ne sommes pas là pour gâcher la rencontre entre les deux hommes.

Laissons donc à Caviar, marque d’accessoires de téléphone plus ou moins luxueux, le loisir de célébrer à sa manière ce jour spécial avec un 3310 plaqué or. D’autant que ces derniers ont mis tous leurs efforts pour faire de la candybar la plus overhypée de 2017 une merveille de kitsch : portraits des leaders façon gravure soviétique, logo du G20 et plaque en or sur laquelle a été inscrite la date de ce fabuleux 7 juillet 2017.

Si votre poutinophilie n’est pas comblée par le modèle Trump/Poutine, notez qu’il existe également, pour des tarifs similaires, une version rendant gloire à l’intervention de Poutine à Damas. Non pas ornée du sang des victimes mais d’un portrait de Poutine « l’homme le plus populaire de Russie » selon Caviar.