Vidéo : Le jeu vidéo Navadra veut réconcilier les collégiens avec les maths Nelly Lesage - à l'instant Tech

Les maths rendent les collégiens français anxieux. Pour les aider, des entrepreneurs ont créé un jeu vidéo éducatif, Navadra. Une initiative pour lutter contre l'angoisse des mauvaises notes, déjà approuvée par de nombreux professeurs.

Peut-on enseigner les mathématiques avec des outils technologiques ? La matière n’a pas toujours bonne réputation dans les salles de classe, et suscite parfois quelques angoisses. Pour aider les collégiens à apprivoiser la discipline, une entreprise française a décidé de miser sur l’univers du jeu vidéo.

Baptisé Navadra, ce jeu vidéo se veut être « un cheval de Troie au service de l’apprentissage. » Autrement dit, une manière détournée de faire des mathématiques. Pour cela, il mobilise un univers et des mécanismes inspirés par les jeux dont les adolescents sont familiers. Le scénario met en scène un aventurer qui se réveille sur une île déserte aux Fidji, habitée de pouvoirs magiques.

Testé par 700 professeurs

Le concept du jeu a d’ores et déjà été testée en Bêta par plus de 20 000 collégiens et 700 professeurs. Accessible en ligne, elle ne nécessite pas d’installation. Cette première version devrait bientôt connaitre quelques améliorations : en effet, l’équipe de Navadra planche actuellement sur une prochaine version, où l’accent devrait être mis sur les dimensions ludique et pédagogique.

Leur campagne de financement participatif, organisée sur We Do Good, a déjà atteint son objectif minimum de 40 000 € ; il reste dix jours à l’équipe pour viser le palier supérieur, à savoir 60 000 €.

Le jeu est référencé sur Eduscol, une plateforme de l’Éducation nationale

Développé en collaboration avec des professeurs, l’outil a également été référencé par EduScol, une plateforme de l’Éducation Nationale qui propose aux professionnels du secteur des ressources pédagogiques. Dans un esprit un peu similaire, Google a récemment dévoilé son propre jeu vidéo en ligne destiné aux plus jeunes ; cette fois-ci, l’objectif est de leur apprendre à veiller à leur propre sécurité sur le web.