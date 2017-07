La stratégie vidéo en direct des réseaux sociaux ne cesse de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, Bloomberg évoque la volonté de Facebook, Snapchat et Twitter de miser sur la Coupe du Monde.

En 2018, la Russie accueillera l’événement le plus important du football international : la Coupe du Monde, ou, dans le jargon de la FIFA, la 2018 FIFA World Cup. Et d’après Bloomberg, les droits vidéo qui se monnaient à prix d’or pour des audiences garanties seraient convoités par trois nouveaux arrivants sur le marché de la télévision en direct : Snapchat, Facebook et Twitter. Plus précisément, ce sont les temps forts des matchs que les trois réseaux sociaux aimeraient pouvoir diffuser. On imagine qu’il s’agit là des buts ou des belles actions sur le terrain.

C’est avec la 21st Century Fox, qui détient les droits américains du championnat, que ces entreprises du web ont commencé à négocié. Les sources de Bloomberg estiment que des offres à plusieurs dizaines de millions de dollars ont été faites au géant de la télévision pour acquérir ces droits. Droits qui ont été négociés par la Fox à près de 400 millions de dollars.

La stratégie des trois réseaux sociaux est loin d’être étonnante : un événement sportif est aujourd’hui extrêmement commenté sur ces plateformes et pouvoir participer à la discussion en offrant du contenu exclusif de bonne qualité serait une aubaine pour eux. Cette stratégie live a déjà été déployée sur Twitter qu’on a vu diffuser des conférences, des débats politiques ou des rencontres sportives. En ce moment, Twitter est d’ailleurs partenaire de Wimbledon.

Cette nouvelle activité qu’on appelle encore volontiers celle d’un suivi sur deux écrans tend donc petit à petit à sortir du giron de la télévision traditionnelle pour atterrir directement sur les réseaux sociaux. Et pourtant, le sport est peut-être l’un des derniers programmes qui colle avec la télévision linéaire, par la nécessité d’être devant un match ou une rencontre au moment où elle se passe. Pas sûr que les chaînes soient prêtes à lâcher leurs précieux droits si facilement.