Vous souhaitez accorder plus d'importance au suivi de votre activité physique ou tout simplement de votre santé en général ? Les bracelets connectés, omniprésents sur le marché, constitueront sans nul doute un atout indéniable. À vous d'opter pour le bon.

Cela fait maintenant plusieurs années que les bracelets connectés sont apparus sur le marché. Forts de leur popularité toujours croissante, un grand nombre de modèles aux fonctionnalités diverses et variées se font concurrence. Face à ce choix important, le consommateur peut être amené à se demander quel bracelet connecté correspondra le mieux à sa pratique sportive.

Coach efficace au quotidien

Que l’on pratique le fitness, qu’on soit un sportif occasionnel ou bien encore que l’on ait une pratique du sport quasi quotidienne, les fonctionnalités qu’offrent les différents bracelets connectés du marché constituent de véritables atouts concrets pour s’assurer un suivi sérieux et précis de notre activité physique.

Plus léger que n’importe quel téléphone que nous aurions dans notre poche ou à la main lors d’une séance de running, le bracelet sait se faire discret tout en proposant une technologie de pointe. Quelles sont alors les fonctionnalités qui conviendront le mieux à notre activité ?

Des fonctionnalités classiques aux options les plus avancées

Tous les bracelets connectés offrent comme fonction de base celle du podomètre, nous permettant ainsi de mesurer le nombre de pas que nous faisons quotidiennement. Si vous n’êtes pas un grand sportif mais que votre souhait est de vous assurer que vous effectuez les 10 000 pas recommandés par jour, les modèles les plus basiques pourront être suffisants, vous avez la certitude qu’ils fourniront cette fonctionnalité centrale.

D’autres encore sont munis d’un capteur de sommeil, d’un écran LED ou ont la possibilité ou non de se connecter en 4G.

Pour les adeptes d’un sport un peu plus intensif, tournez-vous vers des modèles plus haut de gamme qui vous fourniront la mesure de votre rythme cardiaque lors de vos sessions de course et qui pourront même offrir une option de GPS pour suivre votre parcours. Enfin, sachez que certains bracelets ne sont pas étanches et ne conviendront donc pas aux nageurs. D’autres encore sont munis d’un capteur de sommeil, d’un écran LED ou ont la possibilité ou non de se connecter en 4G. Des options qui dépendront de vos besoins propres.

Choisir le bracelet qui vous va

En dehors des aspects purement liés à l’activité physique, gardez à l’esprit que ces petits outils connectés risquent bien de passer leurs journées entières à votre poignet. N’hésitez pas à comparer leurs différents looks. En effet, certains sont bien plus discrets et peuvent se porter en plus d’une montre.

D’autres prennent véritablement la forme d’une montre, ce qui en fait des objets un peu plus gros et plus lourds. Hommes et femmes seront ainsi avisés pour choisir avec soin cet objet qui s’apparente aujourd’hui à un véritable bijou high tech.