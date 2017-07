Les applis Android et iPhone de Facebook viennent d’accueillir une nouvelle fonctionnalité afin de vous indiquer les spots Wi-Fi les plus proches de vous. Son nom ? « Trouver un réseau Wi-Fi ».

Que vous soyez vacancier en vadrouille ou que vous habitiez une municipalité qui rencontre quelques petits problèmes de réseau, les établissements proposant du Wi-Fi gratuit s’imposent comme des refuges stratégiques.

Facebook en est conscient : le réseau social aux 2 milliards d’utilisateurs vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application mobile : « Trouver un réseau Wi-Fi » .

Comme son nom l’indique, cette option, disponible sur Android et iOs en France et dans une poignée d’autres pays, vous permet de localiser les établissements proposant du Wi-Fi gratuit à leurs clients — à condition qu’ils l’aient indiqué sur leur page, Facebook excluant automatiquement les spots non renseignés.

Pour trouver cette option, il suffit d’aller sur « voir plus… » dans Explorer : elle apparaît alors tout en bas. Pour en bénéficier, il est toutefois nécessaire de calibrer votre géolocalisation sur « Toujours », l’option « Lorsque l’app est active » n’étant pas suffisant. Un frein potentiel pour les utilisateurs soucieux de protéger leur vie privée.

Vous pouvez ainsi accéder aux pages des lieux en question ainsi qu’à l’itinéraire recommandé afin de vous rendre au plus vite dans ces établissements. Seuls les spots situés dans un petit périmètre autours de vous sont indiqués et réunis sur une petite carte. Vous pouvez également consulter les différents endroits sous la forme d’une liste.

L’utilisation du service est des plus simples, et vous permet de trouver du Wi-Fi assez facilement afin d’économiser le maximum de data.