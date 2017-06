Monalisa Perez est une jeune mère de 19 ans du Minnesota. Avec son petit ami, elle a ouvert une chaîne YouTube retraçant le quotidien de son couple de parents-adolescents. Mais l'appel de la gloire semble avoir tourmenté la jeune femme qui a tué le père de son fils d'un coup de revolver pour « devenir célèbre ».

Monalisa Perez est désormais derrière les barreaux à défaut de poursuivre ses rêves de gloire sur YouTube. À 19 ans, la jeune femme est poursuivie pour avoir tué son petit ami. Selon des proches de la famille, il s’agirait d’une « farce qui a mal tourné ».

Une encyclopédie pour arrêter les balles

Lorsque Monalisa tire, en empoignant maladroitement une arme à feu, elle et son petit ami Pedro pensent que le livre avec lequel ce dernier se protège le ventre va arrêter la balle. À l’évidence, le bouquin ne sauvera pas le jeune homme qui périra peu après le premier tir de sa petite amie. Elle qui attend leur deuxième enfant, ne comprend pas comment ce qui devait être un défi a pu tourner aussi mal.

La tante du jeune homme tente d’expliquer à la presse locale comment le jeune couple pourtant amoureux selon ses dires a pu en arriver à de telles extrémités. Mais lorsque Claudia Ruiz précise que la compagne de son neveu a décidé de tirer pour « obtenir plus de spectateurs, ils voulaient devenir célèbres… », on comprend que tout ne tourne pas rond pour ce jeune couple d’Américains.

Présentée au tribunal ce mercredi, la jeune femme, mère d’un enfant de trois ans et enceinte , s’est défendue d’avoir voulu tuer Pedro Ruiz. Les magistrats ont tenté de lui faire observer qu’en tirant à 30 cm de la peau de ce dernier, elle lui laissait peu de chance de survie. L’avocat du comté note lui qu’une encyclopédie n’est à l’évidence pas un gilet pare-balles.

La police a saisi les deux caméras utilisées pendant le homicide involontaire par imprudence, elles étaient disposées par le couple de manière à immortaliser ce qui devait, rappelons-le, être une blague. Désarçonnée par les conséquences de cette blague, la jeune femme a expliqué que l’idée du coup de feu venait de Pedro et qu’elle n’avait fait que suivre son souhait jusqu’à la détonation fatale. Plus tôt dans la journée, Monalisa précisait sur Twitter qu’ils préparaient pour leur abonnés « une des vidéos les plus dangereuses jamais tournées », ajoutant qu’il s’agissait « de son idée à lui, pas la mienne ! ».

Le couple a commencé à produire des vidéos pour leur chaîne YouTube en mars dernier, souhaitant faire de leur vie un vrai show en ligne qu’ils décrivaient alors ainsi : « La vraie vie d’un jeune couple composé de ‘teen parents’. » La dernière vidéo postée par le couple comportait déjà des mises en danger qui n’ont pas inquiété la famille.

Leur second fils fêtera en septembre son premier anniversaire avec un père décédé et une mère probablement emprisonnée pour homicide.