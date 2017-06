Elon Musk en parle depuis plusieurs mois, voici qu'il débute enfin la construction. Le premier tunnel anti-bouchon de The Boring Company a fait ses premiers mètres en partant du parking de SpaceX en plein cœur de Los Angeles.

Alors que le projet d’Elon Musk de construire un tunnel anti-bouchon reliant l’aéroport de Los Angeles aux bureaux de son entreprise SpaceX en plein centre ville semblait sur la bonne voie, il n’apparaissait pas aussi avancé. En effet, les dernières nouvelles annonçaient des discussions encourageantes avec le maire de Los Angeles, mais aucun début de travaux. Jusqu’à un tweet, posté aujourd’hui par l’homme d’affaires.

Dix jours après cette annonce, Elon Musk vient de révéler sur twitter que le premier segment de ce tunnel était d’ores et déjà creusé. Réalisée à l’aide de sa machine nommée Godot, dévoilée il y a quelques mois par The Boring Company, cette parcelle du tunnel débute au parking de SpaceX dans le quartier de Hawthorne et s’étend pour l’instant jusqu’à une distance encore inconnue. Les travaux devraient continuer pendant encore plusieurs mois.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2017