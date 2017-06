Facebook lorgne du côté de plusieurs programmes télévisés originaux, que le réseau social espère pouvoir diffuser. L'entreprise est prête à verser des sommes colossales pour obtenir ces contenus prisés par une jeune audience.

Fin mai 2017, Facebook a conclu plusieurs partenariats avec Buzzfeed, Vox Media et ATTN, afin de soutenir le lancement d’une future plateforme de streaming. Le réseau social poursuit sur sa lancée et semble même prêt à payer pour diffuser des shows originaux importés directement d’Hollywood.

Facebook serait en effet en train de courtiser plusieurs studios hollywoodiens pour obtenir la diffusion de programmes télévisés originaux. Le réseau social est prêt à mettre le prix, et offre jusqu’à 3 millions de dollars par épisode.

Par ailleurs, Facebook est intéressé par le rachat de contenus un peu moins coûteux — mais dont la réalisation d’un seul épisode avoisinerait tout de même les centaines de milliers de dollars.

Public visé : les 13-34 ans

Le public visé par Facebook couvre un spectre assez étendu : le réseau social espère toucher des utilisateurs âgés de 13 à 34 ans. L’entreprise de Mark Zuckerberg se concentre tout particulièrement sur les 17-30 ans, et mise pour cela sur des programmes d’ABC, tels que Pretty Little Liars, Scandal ou The Bachelor.

Pour le moment, Facebook n’a fait aucun commentaire au sujet de cette ambition, qui serait cultivée depuis l’été dernier par le réseau social. À l’heure où Snapchat et Twitter développent à grands pas leur stratégie en matière de contenus télévisés, Facebook entend certainement se mettre sur la même longueur d’onde — et idéalement prendre une longueur d’avance.

Si les projets de Facebook a l’égard de ces programmes hollywoodiens viennent à se concrétiser, le réseau social pourrait bien s’éloigner encore un peu de son statut d’entreprise technologique, pour aller vers celui — qu’il récuse pourtant — de groupe médiatique.