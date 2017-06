Tumblr vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité. Il s'agit d'un safe mode, qui permet de masquer les contenus violents ou pornographiques, à la fois pour les plus jeunes mais également les adultes souhaitant un filtre sur ce genre de contenu.

Le problème du contenu sensible et pornographique sur Tumblr n’est pas nouveau. Déjà, lors du rachat du réseau social par Yahoo, la question se posait, mais la réponse apportée était de ne rien toucher. Seulement, le site est toujours autant consulté par les 18-24 ans (25,7 % du trafic fin 2016) et les plus jeunes.

Il semblerait donc que les équipes de Tumblr aient eu à prendre des mesures pour éviter l’affichage non contrôlé de ce genre de publications. C’est ainsi que le site vient d’annoncer, via une note de blog, la mise en place d’un safe mode pour web et mobile.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de filtrer et masquer les contenus inappropriés, avec une page d’avertissement sur laquelle vous pouvez cliquer pour voir le post concerné, si vous avez plus de 18 ans. Si vous avez en dessous de l’âge légal, vous ne pourrez pas accéder à ce contenu — à condition d’avoir indiqué la bonne date de naissance. Ce mode peut être activé ou désactivé dans les paramètres, se proposant comme une option pour les utilisateurs adultes. Tumblr précise également que des ajouts aux lignes directrices de la communauté ont également été effectués, en plus des systèmes de blocage des trolls ou de contrôle de la vie privée.

Le safe mode devrait être disponible pour tout le monde dans les prochains jours.