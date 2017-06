« -- News du matin ! News fraiches ! Venez acheter nos news fraiches ! -- Mais ?! Elles sont de la veille vos news ! -- Comment ça de la veille ??? Mes news, de la veille ?? »

Tout comprendre aux frais d’itinérance en Europe

Depuis le 15 juin, les frais d’itinérance ont disparu au sein de l’Union européenne ainsi que dans certains pays, en fonction des offres de chaque opérateur. Mais la fin de ces frais ne signifie pas la levée de certaines restrictions.

Netflix qui fait des jeux vidéo ? C’est bientôt

Le Chat Potté, franchise Dreamworks diffusée sur Netflix, reçoit son premier épisode interactif aujourd’hui. Pour l’occasion, le géant de la SVoD nous a fait entrer dans la fabrication de ses shows dont vous êtes le héros. Rencontre avec Carla Fisher, directrice de l’innovation produit pour la firme américaine.

Le Matheux et le politique

Pour leur premier jour au Palais Bourbon, certains députés ont décidé de faire du bruit. À l’instar du fraîchement élu Jean-Luc Mélenchon (FI) qui a décidé de s’en prendre aux députés de la « société civile » dans la majorité présidentielle. Dans le viseur du perdant des présidentielles, Cédric Villani, mathématicien brillant et médaillé Fields, appelé d’un ton moqueur « le matheux ».

Accident de Tesla : c’était la faute du conducteur

Les conclusions d’une seconde enquête réalisée sur l’accident mortel d’un conducteur de Tesla Model S en mode Autopilot, survenu en mai 2016, est formelle : il avait reçu 7 alertes de sécurité l’incitant à remettre ses mains sur le volant. En vain.

Les données des électeurs américains dans la nature

Plus de 25 terabytes de données sensibles (adresse, orientation politique…) concernant 198 millions de citoyens américains étaient accessibles sur un serveur en ligne non sécurisé. En cause : une société d’analyse de données recrutée par le Parti républicain pendant la campagne présidentielle pour mieux cibler les électeurs potentiels de Donald Trump.

Et sur FrAndroid…

Le OnePlus 5 sous toutes les coutures

FrAndroid a découvert le OnePlus 5… et l’a aussi décortiqué.

Google Photos veut vous rendre plus beau

Google vient de déposer un brevet concernant une technologie de correction des photos prises au mauvais moment.