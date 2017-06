Chaque matin, retrouvez les 5 actualités qui ont marqué la veille. Histoire de bien commencer la conversation à la machine à café.

Sur Numerama

1 — L’Europe, en avance sur le chiffrement fort

Pendant que Theresa May et Emmanuel Macron poussent pour accéder d’une façon ou d’une autre aux contenus chiffrés, une commission du Parlement européen plaide au contraire pour un chiffrement fort. Et sans backdoor.

2 — Un Musée des trucs ratés ouvre en Suède

Où finissent les innovations qui n’ont jamais percé ? Les objets à moitié (ou totalement) ratés ont à présent droit à la reconnaissance qu’ils méritent. Un musée suédois vient d’ouvrir ses portes pour exposer des innovations qui ont fait un flop.

3 — La compréhension des trous noirs passera-t-elle par la Chine ?

L’agence spatiale chinoise a mis en orbite son premier télescope spatial à rayons X. Il doit permettre de découvrir plus de trous noirs et de mieux comprendre la vingtaine qui ont déjà été repérés.

4 — Le festival d’Annecy, c’est presque fini

Festival d’Annecy, jour 4 : une belle année pour l’animation qui ne se laisse pas impressionner par la VR.

5 — Le Surface Laptop devient l’un des ordinateurs les moins réparables

Le Surface Laptop se prend un 0/10 en réparabilité sur le célèbre site iFixit. En effet : pour changer le moindre composant, il faut détruire l’ordinateur.

Et sur FrAndroid

Vivo aurait-il une techno de capteur d’empreintes encore jamais vue ?

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux chinois laisse entendre que Vivo aurait déjà maîtrisé la technologie de capteur d’empreintes intégré à l’écran.

Google Maps va être encore mieux hors connexion

Google prépare une nouvelle version de l’application Google Maps pour Android, qui permettra selon toute vraisemblance de télécharger la carte d’un état ou d’un pays entier.