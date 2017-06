Snap Inc. redouble d'efforts pour faire parler de ses lunettes, les fameuses Spectacles. Après une boutique éphémère en plein cœur de New York il y a quelques mois, l'entreprise vient d'installer une grande roue aux couleurs de l'application à Cannes, ce week-end, pendant le festival Cannes Lions.

Décidément, Snap Inc. semble ne pas vouloir lésiner sur les moyens marketing mis en œuvre pour faire la promotion de ses Spectacles. En marge du Cannes Lions, festival international de la créativité — anciennement de la publicité, how ironic — qui a ouvert ses portes le 17 juin dernier, l’entreprise a affiché haut et fort ses couleurs grâce à une grande roue, installée sur le front de mer.

Les lunettes-caméra de Snapchat ont d’abord été dévoilées aux États-Unis il y a quelques mois, avec une boutique éphémère installée en plein cœur de New York ainsi que plusieurs bornes de distribution réparties sur le territoire. L’ambition marketing se faisait déjà sentir pour le premier produit hardware de l’entreprise, avant d’être évidente avec la sortie française et européenne.

Festival dédié à l’art de la publicité, le Cannes Lions était l’occasion idéale de frapper un grand coup pour faire parler des Spectacles, quelques jours après leur sortie dans l’hexagone. Une grande roue jaune a donc été installée dans la ville du sud de la France. Elle fait aussi bien office d’attraction pour les locaux qu’outil d’affichage original, avec bien évidemment une borne disponible pour acheter sa paire de lunettes à l’entrée.

Snapchat entend profiter de ce festival pour détailler son arsenal d’outils publicitaires à disposition ses futurs clients. Nul doute qu’une telle opération permet d’offrir une bonne image à la marque, qui cherche véritablement à marquer les esprits. Déjà, dans la capitale, les Spectacles n’hésitaient pas à voir grand pour annoncer leur sortie. On peut donc surement s’attendre à de nouvelles opérations originales dans les prochaines semaines.