Quel genre de cadeaux reçoit-on lors de la fête des pères lorsque l'on s'appelle Elon Musk ? Le milliardaire s'est empressé de dévoiler sur son compte Twitter les présents que lui ont offert ses enfants. Visiblement, le papa milliardaire et geek était comblé.

En attendant de se lancer à la conquête de Mars, Elon Musk a célébré ce 18 juin 2017 une fête commune à bien des êtres humains sur Terre : la fête des pères. Pour l’occasion, ses enfants — visiblement aussi fans de science-fiction et de technologies que leur père — lui ont offert des cadeaux que l’entrepreneur s’est empressé de partager sur les réseaux sociaux.

Ainsi, vous serez peut-être intéressés d’apprendre que le papa de SpaceX, et de cinq garçons, a reçu en cadeau un tee-shirt arborant la plus célèbre punchline de la saga Star Wars.

It's time they knew … pic.twitter.com/wt7XfXqTM6

Le milliardaire a également reçu en cadeau une coque personnalisée pour son iPhone, décorée d’une chaine en or et de petites breloques, qui aurait coûté la modique somme de 350 $.

Don't be jelly, but I just received a monogrammed iPhone case with a gold-plated chain, cat ears & three-leaved clover pic.twitter.com/7ozYu8xQ1J

— Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2017