Une startup australienne a intégré Watson, l'IA développée par IBM, dans une oreillette. L'objet permet ainsi de traduire une discussion, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une connexion Wi-Fi ou Bluetooth.

L’intelligence artificielle Watson développée par IBM a déjà fait ses preuves dans le domaine médical, notamment pour détecter des maladies du cœur ou une leucémie rare qui avait échappé à des médecins. Cette IA a désormais un nouvel usage : intégrée dans une oreillette, elle est capable de traduire des conversations en quelques secondes.

Créée par la startup australienne Lingmo, spécialisée dans les outils de traduction, cette oreillette baptisée Translate One2One ambitionne de rapprocher les entreprises de différents pays. En effet, les entreprises perdraient plus de 2 milliards de dollars aux États-Unis en raison d’incompréhension culturelles, et notamment de barrières linguistiques.

Pas besoin de Bluetooth ou Wi-Fi

À l’occasion de l’AI for Good Global Summit, organisé à Genève du 7 au 9 juin 2017, la startup a dévoilé son innovation, qui est déjà fonctionnelle en anglais, japonais, français, italien, espagnol, portugais, brésilien, allemand et chinois.

L’appareil de traduction fonctionne sans dépendre d’une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. L’interface de programmation informatique arrive à comprendre certaines subtilités de la langue, comme l’argot et les dialectes locaux.

Un outil pour aider les gouvernements à échanger ?

« En tant que premier périphérique sur le marché de la traduction linguistique utilisant l’intelligence artificielle, et qui ne dépend pas d’une connectivité, [Translate One2One] a le potentiel pour être utilisé de manière unique dans toutes les compagnies aériennes, lors des relations avec les gouvernements étrangers et même pour des activités à but non lucratif dans des régions éloignées », explique Danny May, le fondateur de la startup.

Les utilisateurs de cette oreillette peuvent également compléter son utilisation en téléchargeant une application, dotée d’un petit bonus : elle permet également de convertir les devises.