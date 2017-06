Tout un monde d’applications et de services connectés : Car-Net, chez Volkswagen, rime avec connexion à la planète. Tour d’horizon des possibilités du système de services en ligne mis en place par la marque.

Le système de services connectés mis au point par Volkswagen sous le nom Car-Net se décompose en trois grandes familles : « App-Connect », « Guide & Inform » et « Security & Service ». Premièrement, il s’agit de connecter au système l’ensemble des smartphones actuellement disponibles sur le marché.

Pour cela, Volkswagen intègre dans son système « App-Connect » à la fois Android Auto, Apple CarPlay et MirrorLink. Sur la Golf, le système « App-Connect » est offert en série dès le deuxième niveau de finition, Confortline.

Avec un écran central pouvant aller jusqu’à 9,2 pouces, le système multimédia embarqué gagne en confort d’utilisation pour afficher les applications sélectionnées par chacun des systèmes pour être utilisables en roulant.

« Security & Service », la connexion pour la sécurité

Ensuite, le pack de services « Security & Service » propose tout d’abord l’appel d’urgence automatique en cas d’accident. En cas de besoin, une pression sur le bouton du plafonnier permet de contacter le centre d’appel Volkswagen dédié, afin d’apporter un diagnostic du véhicule à distance (et de faire appel à un dépannage si besoin). Un « rapport de santé » du véhicule et la planification de son entretien dans le réseau sont également gérés par le système.

Le pack dans sa version « Security & Service Plus »inclut aussi des services regroupés dans une application spécifique grâce à l’application pour Smartphone Volkswagen Car-Net (ou accessible sur ordinateur via le portail web Car-Net), comme le contrôle à distance du statut de fermeture des portes et de l’allumage de l’éclairage ou la position du dernier stationnement du véhicule. On peut déclencher à distance au moyen de l’appli les lumières ou le klaxon pour mieux repérer son véhicule lorsqu’il est garé dans un grand parking, par exemple.

Il est possible également, pour une voiture qui serait utilisée par un jeune conducteur, de définir une zone géographique d’utilisation avec une notification si la voiture en sort, ainsi qu’une vitesse prédéfinie qui, si elle est dépassée, fera elle aussi l’objet d’une notification à distance. De quoi aider à limiter l’usage de la voiture prêtée par exemple au petit dernier qui vient tout juste de passer le permis. L’analyse des données de conduite est également accessible avec cette appli.

Autre fonctionnalité, en cas d’effraction sur le véhicule avec déclenchement de l’alarme (disponible en option), le propriétaire pourra être averti à distance via email ou par une notification sur l’application dans son smartphone ou même sur une montre connectée. Ce pack « Security & Service » est proposé depuis peu pour la première fois sur la Golf.

Des applications spécifiques sont aussi proposées par Volkswagen pour les téléphones compatibles avec MirrorLink. Par exemple, My Rules permet de définir des fonctions automatisées comme l’envoi d’un message à l’approche du domicile. Think Blue Trainer analyse votre style de conduite et vous conseille pour devenir plus efficient. Shared Audio permet à chaque occupant de jouer sa musique sur la sono de bord. My Guide fait des propositions de destinations dans la zone où vous vous trouvez.

Enfin, sur les versions électriques et hybrides rechargeables (GTE) de la marque, l’application « Car-Net » permet de paramétrer de nombreux réglages, comme le lancement de la recharge, voire de la climatisation pendant la charge, pour atteindre une température définie au moment du départ et économiser l’énergie prise sur les batteries.

« Guide & Inform », pour le trajet idéal

Les services connectés aident aussi à la planification optimale du trajet en lien avec le système de navigation de bord. Ainsi il est possible de définir son trajet tranquillement à domicile et de l’exporter vers le système de navigation de l’auto.

Avec Google, la recherche de destinations particulières et de points d’intérêt est facilitée, ainsi que celle des stations-service (emplacement et tarifs), de places de stationnement en parking (emplacement et disponibilité), de stations de recharge pour les modèles concernés, le tout avec une info trafic en ligne TomTom actualisée en permanence pour mieux recalculer un trajet en cas de besoin.

La météo est également prise en charge, tandis que les actualités sont mises à jour en permanence et, dans les versions équipées du « Discover Media », une offre de services étendue comprend également Google Street View, Google Earth, ainsi que la mise à jour en ligne des cartes de navigation.