Apple vient d'annoncer lors de sa conférence WWDC 2017 que la future version de Safari bloquera le pistage des publicités et les vidéos en lecture automatique. La fonctionnalité fait partie intégrante de macOS High Sierra.

Apple a profité de la conférence introductive de la WWDC 2017 pour faire plusieurs annonces importantes, que nous vous résumions sur Numerama en huit points clés. La marque à la pomme caractéristique entend également se donner les moyens de bloquer le pistage des publicités et de certaines vidéos.

La version bureau de Safari annoncée par Apple bloquera automatiquement ce pistage, rapporte Adweek. La fonctionnalité fait partie de macOS High Sierra, nouvelle version de macOS également annoncée lors du salon.

Moins de données à collecter pour les publicitaires

Concernant les vidéos, Apple s’attaquera plus précisément à celles qui se lancent de manière automatique sans l’aval des utilisateurs.

Bien qu’elles puissent être noyées dans la masse de mises à jour qui ont été annoncées par Apple, ces nouveautés méritent au moins l’attention des spécialistes du marketing et autres entreprises spécialisées dans les technologies de l’information qui vont devoir anticiper pour changer leurs méthodes. En effet, ces entreprises bénéficient d’une grande quantité de données sur les utilisateurs, dont la collecte est justement rendue possible par le pistage des habitudes des utilisateurs sur le web. De son côté, Apple a pris l’exemple du e-commerce et le tableau trop souvent rencontré par les internautes qui voient par exemple sur la page d’accueil d’un Amazon une liste de produits déjà consultés sur d’autres sites.

L’annonce d’Apple suit, à quelques jours près, celle de Google qui vient de confirmer la présence d’un bloqueur de publicité activé par défaut dans Chrome pour 2018.