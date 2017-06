Une maison de vente aux enchères s'apprête à mettre en vente une paire de chaussures vintage arborant le logo d'Apple. Si vous rêvez de déambuler avec ces sneakers aux pieds, sachez qu'il vous faudra dépenser (au minimum) 15 000 $.

L’Apple mania semble dépourvue de limites. Se moquer gentiment de la passion des fans d’Apple est devenu un running gag du web — à l’instar des sketchs publiés par des vidéastes comme Cyprien ou Norman fait des vidéos sur les « Apple addicts. »

Mais après tout, collectionner les produits de la marque à la pomme est une passion aussi légitime qu’une autre — qui sommes-nous pour juger, surtout quand nous écrivons cet article depuis un Mac ?

Si vous êtes concerné(e), sachez que la maison de vente aux enchère Heritage Auctions, à Dallas, au Texas, vend actuellement une paire de baskets vintage Apple. Ces chaussures peuvent être à vous, si vous êtes prêt(e) à mettre la main au porte-monnaie. En effet, les enchères s’ouvriront sur la coquette somme de 15 000 $.

Valeur réelle : 30 000 $

Décorée du légendaire logo de la firme, cette paire de sneakers de couleur blanche a été produite au début des années 1990. À l’époque, elle était strictement réservée à l’usage des employés d’Apple. Autant dire que les chaussures étaient distribuées au compte-gouttes, et rarement photographiées pour que le commun des mortel puisse les admirer, note The Next Web.

Si vous escomptez un jour pouvoir vous promener en arborant ces chaussures — à moins que vous ne préfériez les laisser précautionneusement à l’abri, dans une vitrine fermée à clé –, préparez vos starting blocks pour le 11 juin 2017, date à laquelle les enchères ouvriront sur le site de Heritage Auctions. Celle-ci estime que la valeur réelle des chaussures est plus proche des 30 000 $.