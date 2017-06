Apple a profité du Special Event de la WWDC 2017 pour présenter watchOS 4, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation de l'Apple Watch.

Pour cette WWDC, « la meilleure et la plus grande jamais vue », Apple a rapidement passé en revue les nouvelles fonctionnalités de watchOS 4.

Cadran Siri, Kaleidoscope et Toy Story

À défaut d’ouvrir la montre connectée d’Apple aux cadrans tiers, la nouvelle version du système d’exploitation de l’Apple Watch apportera 3 nouveaux cadrans.

Le cadran Siri, semblable à l’écran Google Now des smartphones Android, présente automatiquement les informations ou les fonctions les plus pertinentes en fonction du contexte, c’est-à-dire en fonction du lieu ou de l’heure.





watchOS 4 apportera aussi deux cadrans purement esthétiques : un cadran kaléidoscope et trois cadrans Toy Story. Woody, Jessie et Buzz l’éclair rejoindront ainsi Mickey et Minnie.

Activité

L’Apple Watch, et plus spécifiquement l’Apple Watch Series 2 avec son GPS, est tout particulièrement appréciée des sportifs pour son application Activité.

Avec watchOS 4, Activité vous coach mieux. Pour ce faire, il vous invitera par exemple à faire une séance d’exercice de plus que le mois précédent. Puis il vous félicitera différemment pour les petits succès du quotidien et les grands succès.

L’application accueille par ailleurs de nouveaux exercices, et permet d’enchaîner plusieurs exercices au cours d’une session.

L’application Activité pourra se connecter à certaines machines de gymnastique, pour connecter notamment le capteur de rythme cardiaque.

Musique

Enfin, l’application Musique de l’Apple Watch pourra automatiser la synchronisation de playlists, et notamment de playlists dynamiques, afin d’emporter un Top 40 à jour.

watchOS 4 sera disponible cet automne, une Developer Preview est disponible dès aujourd’hui.