Des employés de Foxconn ont détaillé un projet de lunettes de réalité augmentée en développement chez Apple. Malheureusement, il pourrait être rangé dans les cartons avant de voir le jour.

Beau timing pour les leakers : à quelques heures de la WWDC, des employés de l’usine Foxconn, qui construit les produits Apple, ont affirmé avoir pris connaissance d’informations sur le futur de l’entreprise de Cupertino. Les employés ont autorisé le site communautaire Reddit a vérifier leur identité et ont donné suffisamment de preuves concrètes aux administrateurs de la plateforme pour légitimer leurs propos. Les pincettes de rigueur sont donc à prendre quand il s’agit d’un leak, mais on peut accorder plus de crédit que d’habitude aux informations contenues dans ces échanges. On sait aussi qu’Apple s’intéresse de près à la réalité augmentée.

Et la partie la plus intéressante de cette discussion, c’est probablement ce qui concerne le projet Mirrorshades. Ce nom de code correspond d’après les leakers aux fameuses lunettes connectées d’Apple : un outil qu’on imagine capable de faire entrer l’entreprise dans le champ de la réalité augmentée, après l’échec de Google côté grand public avec ses Glasses.

Première chose à noter, c’est que Foxconninsider évoque le retard du projet : ils évoquent 2018 ou 2019 pour les premiers modèles… si ce n’est une annulation complète du coté de Cupertino. Le commentaire de Foxconninsider est brut quand on lui demande les chances d’annulation du projet : « 65 %. Mais c’est un produit unique qui pourrait reproduire ce que l’iPhone a fait il y a 10 ans s’il est bien peaufiné. » Douche froide d’emblée, mais il est bon de le préciser. Voir un premier aperçu de ces lunettes à la WWDC 2017 serait une véritable surprise.

Mais alors, de quoi s’agit-il ?

D’après Foxconninsider, les lunettes d’Apple sont un concentré de technologie qui ne repose pas simplement sur la vue :

Montures capables d’accueillir des verres solaires ou correctifs

Optiques créées par Zeiss

Transmission du son et de la voix par conduction osseuse avec réduction du bruit

Capteur de lumière

Accéléromètre

Magnétomètre

Processeur Apple

Charge par induction

Bracelet de contrôle pour plus de commandes

L’idée est de faire un appareil qui pourrait afficher l’image sur le verre via un système de prisme (la résolution serait de 428×240). Le tout pourrait être contrôlé par le mouvement de la tête, mais également par la voix avec Siri ou avec le petit bracelet évoqué qui pourrait permettre de décrocher pour un appel ou d’augmenter le volume. On imagine que c’est la solution la plus pertinente qu’Apple a trouvé pour l’instant pour que l’interface utilisateur ne soit pas trop radicale.

FoxconnInsider évoque enfin deux tailles, comme pour l’Apple Watch et un design « P3 » en plusieurs couleurs. Quant aux prix, les employés parlent d’une commande à 150 $ par unité, ce qui placerait le prix de commercialisation autour de 600 $. Reste à savoir si Apple conservera ce projet ou s’il est définitivement enterré.