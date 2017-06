C'est ce soir que se tiendra la WWDC 2017, conférence annuelle d'Apple qui doit présenter de nouveaux produits et de nouveaux logiciels. Petit point sur ce que l'on peut s'attendre à voir.

Eh oui, c’est de nouveau cette époque de l’année, celle où Apple présente devant un parterre de développeurs et de journalistes une flopée d’innovations, mettant plus l’accent sur la stratégie globale en présentant toutefois des nouveautés logicielles ou matérielles. À l’image de la Google I/O, la WWDC est un événement majeur qui, tous les ans, permet de voir dans quelle direction l’un des plus grands géants de la tech s’oriente. Et cette année, les attentes sont élevées pour un Apple qui semble avoir raté quelques coches ces derniers mois, avec des MacBook Pro qui ont déçu et une stratégie peu développée du côté des assistants vocaux.

Mais alors, que peut-on espérer voir ce soir ?

iOS 11 iOS 11

Bien entendu, la WWDC est avant tout une conférence pour les développeurs et il est presque certain que la prochaine version d’iOS sera de la partie. Selon les premières rumeurs, iOS 11 devrait être une mise à jour apportant une évolution du côté de l’interface et du design. On parle également d’un « mode sombre » qui permettrait à l’interface de changer de couleur. Comme le note TheVerge, ce serait une excellente idée si les rumeurs d’un iPhone avec écran OLED sont vraies : les pixels noirs d’un tel écran sont « éteints », ce qui signifie qu’il ne consomment pas de batterie.

On évoque enfin un moyen d’explorer le système de fichiers des appareils.

Siri Siri et l’intelligence artificielle

On l’a dit et répété : Siri se fait vieux. L’assistant vocal d’Apple qui a impressionné son monde lors de la sortie de l’iPhone 4S est dépassé assez largement par Amazon Alexa et Google Assistant — malgré leurs défauts respectifs. Et pourtant, Siri reste en situation de monopole sur iOS et macOS, étant le seul assistant vocal qui peut se déclencher avec une commande vocale ou physique rapide. C’est une killer feature qui empêche toute concurrence.

Du coup, Apple a deux solution : soit ouvrir son système à la concurrence comme c’est le cas sur Android (on n’y croit pas trop), soit faire un effort colossal sur Siri pour mettre son assistant au niveau. Et c’est ce qu’on attend clairement de cette WWDC : la réponse d’Apple sur ce marché qu’il a créé. Notamment parce que la société de Cupertino a toujours voulu mettre la vie privée de ses utilisateurs en avant : comment peut-elle améliorer son assistant sans recourir à de nombreuses données ?

Enceinte intelligente L’enceinte de maison

Dans la lignée des avancées de Siri, il se murmure qu’Apple pourrait présenter un nouvel objet ce soir… et ce serait une enceinte « intelligente ». Comme Google Home et Amazon Echo, Apple pourrait donc ajouter à sa gamme cet accessoire qui semble incontournable en 2017. Sachant que la marque a de l’avance avec les partenaires technologiques et un système rôdé côté logiciel (HomeKit), cela pourrait être une bonne surprise.

Désolé Siri, mais tu as pris du retard. Est-ce qu'Apple va te donner des ailes à la #WWDC17 ?

👉 https://t.co/7sYSiGFa5y pic.twitter.com/2SKXwyGQlu — Numerama (@Numerama) June 5, 2017

MacBook Pro De nouveaux MacBook Pro

Les MacBook Pro pourraient avoir un rafraichissement mineur à l’approche de l’été. La rumeur vient du fait que les dits ordinateurs portables ont vu leur temps de livraison augmenter à plus de 3 semaines ces derniers jours, ce qui pourrait être une indication que la mise à jour est à venir. En gros, un panneau « n’achetez pas ! ».

On évoque du coup les nouveaux processeurs Kaby Lake d’Intel à l’intérieur et la possibilité d’ajouter plus de RAM. Les rêveurs imaginent peut-être des options avec des GPU Nvidia, mais on imagine pas que cela puisse arriver si vite, malgré le développement récent de drivers macOS pour l’architecture Pascal.

Malheureusement, le vénérable MacBook Air ne devrait pas connaître une révolution en 2017.

Ce soir, c'est la WWDC d'Apple et toute la tech regarde vers la Californie

👉 https://t.co/BgJMJHro4I #WWDC17 pic.twitter.com/zkabk8pNfX — Numerama (@Numerama) June 5, 2017

iPad Une nouvelle taille d’iPad

L’écran de l’iPad a fait successivement 9,7 pouces, 8 pouces, 12 pouces et de nouveau 9,7 pouces. On évoque désormais une nouvelle version de l’iPad Pro avec un écran qui pourrait venir se caler entre les deux tailles de la bête : elle ferait 10,5 pouces de diagonale. Un format hybride qui fait penser à celui des netbooks d’antan et qui pourrait en réalité être le premier appareil Apple équipé d’un écran « bord à bord » : il serait possible, en effet, de mettre un écran plus grand dans le châssis d’un iPad Pro actuel. À suivre.