Vous ne savez pas comment assortir les polices de votre document ou de votre site ? L'intelligence artificielle arrive à la rescousse : un ingénieur a créé un outil qui combine les polices de manière harmonieuse.

Associer des polices différentes sur une même page (que ce soit sur le web ou le papier) n’est pas aussi simple que l’on pourrait le croire : encore faut-il trouver le bon équilibre entre la forme des différentes écritures, sans heurter l’œil lors de la lecture. Les spécialistes de la typographie ont sans doute maintes astuces pour éviter les écueils, mais comment faire quand vous êtes novice en la matière ?

Pour vous aider dans cette périlleuse mission, un développeur, Jack Qiao, a créé un site qui génère des combinaisons de polices à la demande, parfaitement assorties : Fontjoy. Vous pouvez combiner plus de 2 000 polices ensemble, et choisir d’en définir une en tant que police principale. Dans ce cas, plusieurs options s’affichent dans les autres champs.

L’IA détecte les traits communs des polices

Pour créer cette intelligence artificielle, Jack Qiao a eu recours à l’arithmétique vectorielle, afin d’associer les polices qui partageaient des traits communs, et celles qui sont totalement distinctes les unes des autres.

Comme le note The Next Web, vous n’aurez peut-être pas l’utilité d’un tel outil dans votre vie quotidienne, même si vous le trouvez amusant à utiliser. Néanmoins, il pourrait être utile à tous ceux qui auraient quelques créations en cours, et besoin d’un coup de pouce pour choisir les polices adéquates — d’ailleurs, le créateur a mis à disposition les données utiles sur GitHub.

Et si ce genre d’initiative vous amuse, sachez qu’il existe aussi un outil en ligne capable de perturber les bots en jouant sur l’orthographe.