Microsoft vient de lancer son programme Microsoft Rewards au Royaume-Uni. Il récompense les recherches effectués par les Britanniques sur le moteur de recherche en points, transformables en récompenses.

Accumuler des points en allant sur un moteur de recherche, en faisant du shopping en ligne ou n’importe quelle autre activité : voici ce que propose à présent Microsoft à ses utilisateurs britanniques. La fonctionnalité, baptisée Microsoft Rewards, était déjà disponible aux États-Unis, et vient d’être ouverte au Royaume-Uni.

Ce programme de récompenses n’est cependant valable que pour les internautes qui utilisent le moteur de recherche Bing, comme le relève The Verge. Les points cumulés peuvent alors servir à obtenir différents types de récompenses, comme des cartes cadeaux Xbox, du crédit sur Skype ou des billets Groove Music.

30 points maximum par jour

Microsoft a choisi de s’associer également à plusieurs organismes de bienfaisance britanniques, afin que les bénéficiaires de Microsoft Rewards puissent transformer leurs points en dons s’ils le souhaitent.

Comme aux États-Unis, les Britanniques pourront accumuler jusqu’à trois points par recherche sur Bing, avec un seuil maximum par jour de 30 points. Chaque livre sterling dépensée sur Microsoft pour le Royaume-Uni rapporte un point. Enfin, au bout de 150 points cumulés, Microsoft Rewards propose des récompenses plus avantageuses, et la possibilité de gagner des points supplémentaires.

Inciter les internautes à utiliser Bing

Bien évidemment, ce programme est conçu pour inciter les utilisateurs à effectuer plus de recherches sur Bing. À grand renfort de bons points et de récompenses, Microsoft entend favoriser son moteur de recherche sur Windows 10 et Microsoft Edge — en effet, les points sont doublés si les internautes utilisent le navigateur.

Le lancement de Microsoft Rewards ne serait plus qu’une question de mois pour la France.