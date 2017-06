Une mise à jour de Google Allo fournit à l'application un générateur de GIF animé qui permet de créer ses propres animations à son image.

Vous avez toutes les peines du monde à trouver le GIF idéal que vous permettrait de réagir à la perfection dans une conversation sur Google Allo ? Alors pourquoi ne pas créer votre propre animation ? La dernière mise à jour de l’application sur Android permet de « transformer un selfie en autocollant » pour « créer des autocollants à son image », annonce la firme de Mountain View.

Sur Twitter, Amit Fulay, le responsable chez Google des produits Allo, Duo et WebRTC fait savoir que le lancement des clips en selfie dans l’application permet à n’importe qui de réaliser et partager plus facilement un GIF animé. Il précise au passage que la fonctionnalité est disponible partout dans le monde et pas seulement au marché américain, comme cela arrive parfois.

We're launching selfie clips in #GoogleAllo today, making it easier to capture and share your own personal gif pic.twitter.com/EzjLb33CSa — Amit Fulay (@amitfulay) May 31, 2017

Comment ça marche ? Il suffit de filmer ce que vous voulez quelques instants et l’appli transformera la séquence en GIF animé. Cela vous donnera une alternative à la fonction cachée de Google Allo, qui permet d’obtenir un GIF animé au hasard en tapant un mot-clé de votre choix avec la commande « @lucky ». Et surtout, d’envoyer un GIF a priori plus pertinent dans la conversation.

L’arrivée de cette fonctionnalité survient quelques semaines à peine après la mise en place d’un autre service qui permet à chacun et chacun de créer instantanément un pack de petits emojis à votre effigie, grâce à un procédé reposant sur de l’intelligence artificielle. Le groupe américain s’était inspiré du succès des bitmojis de Snapchat et des stickers en Asie pour proposer une personnalisation à outrance de son appli.