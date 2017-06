Intrusif, intempestif, stressant, le smartphone est-il vraiment l'ennemi de notre esprit et de notre bien-être ? Pas si sûr : le marché des applications mobiles dédiées à la relaxation et la méditation est en plein essor. Nous en avons testé plusieurs, voici nos favorites.

Source de stress, de notifications intempestives, d’hyperconnexion… à première vue, rien ne semble prédestiner le smartphone que nous glissons quotidiennement dans nos poches à devenir l’allié de notre bien-être et de la tranquillité de notre esprit. Si le téléphone a la réputation de nous connecter au monde, en nous permettant d’être joignable partout, ou d’avoir en permanence Internet à portée de main, il cristallise aussi les critiques : l’appareil nous empêcherait de nous recentrer sur nous-mêmes, par exemple pour nous relaxer.

Et si, au lieu de dresser le portrait aussi à charge d’un téléphone intrusif et inévitablement source de stress, nous nous attardions un instant sur son potentiel relaxant ? Vous ne le soupçonnez sans doute pas, mais le smartphone, qui se trouve peut-être au creux de votre paume alors que vous lisez cet article, peut aussi devenir le coach en relaxation qui vous guidera vers plus de sérénité. En effet, il existe un véritable marché, en plein essor, d’applications mobiles spécialement dédiées au repos, au calme et à la méditation de l’esprit.

Alors, installez-vous confortablement, dans un endroit calme, le dos droit, dans une posture digne. Et commençons ce tour d’horizon des applications mobiles tournées vers la quiétude de votre esprit et de votre corps.

Étant donné la multitude d’applications présentes sur ce marché, nous avons choisi de réduire notre propre sélection en fonction de plusieurs critères. Tout d’abord, l’intégralité des applications que nous présentons ici proposent une version gratuite de leurs programmes, souvent présentée comme une initiation aux techniques de relaxation. Ensuite, libre à vous de choisir de poursuivre votre apprentissage en optant pour les séances et options proposées en premium.

Par ailleurs, nous avons décidé de bannir de ce classement les applications qui, lorsqu’elles contiennent des séances guidées par un coach, se contentaient d’énumérer des conseils bateau, ou d’une voix trop mécanique — par exemple, « détendez-vous », sans dire comment s’y prendre exactement. Nous leur avons préféré des programmes où la voix du coach nous a donné un sentiment de familiarité et de proximité, et nous a accompagné avec bienveillance en nous offrant des indications claires et simples.

RelaxMelodies RelaxMelodies, le DJ de la relaxation

« Laissez les sons vous détendre, créez une ambiance naturelle, choisissez votre mélodie » : c’est ainsi que nous accueille l’application RelaxMelodies lorsque nous l’ouvrons pour la première fois. Au milieu du léger tumulte de la rédaction, nous nous laissons envelopper par les sons qui s’échappent de notre casque : rivière, boîte à musique, piano, océan, vents, oiseaux, ronronnement, berceuse, orage, mer…

C’est là l’intérêt principal de cette application : sur RelaxMelodies, il est possible de choisir parmi une multitude de sons celui qui vous détendra le plus. La manœuvre est on ne peut plus simple. Il suffit d’appuyer sur l’icône du son que vous souhaitez entendre ; dans un petit mouvement de balancier, le bouton s’active et le son parvient ensuite à vos oreilles.

Premier point positif : la variété des choix proposés dans la version gratuite est impressionnante. De plus, il est possible d’activer plusieurs sons simultanément, en quelque sorte de les « mixer » tel un DJ. Si vous aimez entendre le bruit des vagues en même temps que celui d’un piano, c’est possible. Mine de rien, cela multiplie considérablement les différentes expériences de relaxation possibles sur l’application RelaxMelodies.

Même si certaines associations peuvent donner un effet vraiment étrange — imaginez par exemple la rencontre des sons « ventilateur » et « immergé » — le pari est réussi, et nous avons laissé les sons et mélodies de l’application nous bercer au beau milieu du bureau. Son seul bémol ? Les (quelques) séances de méditation guidées sont elles exclusivement en anglais.

Vous pouvez télécharger RelaxMelodies sur Android et iOS.

Petit Bambou Petit Bambou, la bienveillance absolue

Le nom de l’application Petit Bambou est à l’image de son fonctionnement : tout en douceur, dans la simplicité et avec une légère dose de « mignonerie ». Ici, on apprend l’art de la méditation, dans une grande bienveillance qui nous a surpris dès nos premiers pas sur l’application. Le programme découverte, qui nous est proposé gratuitement, se compose de huit séances de huit minutes chacune. « Laissez de côté tout jugement sur ce qui va se passer pendant les dix prochaines minutes », nous demande la voix de Mathilde dès la première séance. « Prenez cette première séance comme un voyage où vous allez découvrir les grands principes de la méditation », poursuit-elle dans notre casque tandis que nous fermons les yeux.

Petit Bambou relève haut la main un défi de taille qui se pose sans doute à toute application de coaching personnel. La voix de la guide est tout sauf mécanique, évitant aussi bien l’écueil de parler comme un robot que celui de prodiguer ses conseils en nous susurrant trop à l’oreille. Au bout de quelques séances, elle nous est même devenue familière.

Ni trop rapide, ni trop lente, elle laisse le temps au méditant connecté d’appliquer chacun des conseils, toujours très simples. Enfin, nous avons beaucoup aimé la façon dont chaque séance est introduite par une histoire brève, contée sous forme de vidéo, qui permet de comprendre les clés de la méditation de pleine conscience.

Vous pouvez télécharger Petit Bambou sur Android et iOS.

Mind Mind, le coach à l’accent british

Sur Mind, tout commence avec une vidéo aux petits personnages animés qui nous rappellent que, chaque jour, notre esprit est en permanence sur-sollicité. « Méditer, c’est appuyer sur le bouton pause, se reconnecter à l’instant présent », nous indique-t-on, avant d’indiquer que la pratique de la méditation peut se faire à n’importe quel moment du quotidien. Et pour cela, vous pouvez compter sur la voix de Martin Aylward, le coach qui se charge de vous faire découvrir le programme gratuit de Mind, composé de sept séances. Pour accéder aux autres programmes, très diversifiés, il faut ensuite passer à la version payante.

La principale originalité de cette application se trouve dans la voix de son coach : Martin Aylward est Britannique, et cela s’entend ! Contre toute attente, son petit accent british ne nous empêche pas de nous prêter à l’exercice de relaxation ; d’ailleurs, ce détail donne vraiment la sensation d’être guidé par une véritable personne. Entre deux « okay » et « let’s go », le coach prend de grandes inspirations pour nous aider à accorder notre rythme avec le sien.

« Et voilà, vous venez de vivre votre première méditation », nous félicite-t-il au bout de quelques minutes. Merci, we will be back soon Martin ! En plus, nous avons beaucoup aimé l’interface de l’application, et ses petits dessins respirant la joie de vivre.

Vous pouvez télécharger Mind sur Android et iOS.

Zenfie Zenfie, la statistique au service du bien-être

Zenfie ne déroge pas à la règle des applications précédemment citées et propose aux débutants de commencer par un programme de dix séances gratuites, à réaliser chaque jour pendant dix minutes. C’est un membre de l’équipe de Zenfie qui se charge de présenter les mérites de la méditation. En se promenant ensuite sur l’application, nous découvrons une fonctionnalité intéressante, que nous n’avions pas encore croisé sur notre chemin vers le bien-être grâce à notre téléphone : ici, il est possible de suivre ses propres statistiques, retraçant dans un menu dédié l’état de votre progression dans le programme.

Nous commençons la première séance, accompagnés par la voix posée et chaleureuse d’un homme. Celui-ci prend un soin particulier à bien expliquer le sens de chaque conseil. Par exemple, s’il nous invite à fermer les yeux, c’est tout simplement parce qu’il s’agit de la meilleure manière de nous reconnecter à notre corps. Point de jugement sur Zenfie : si des pensées viennent troubler votre séance, tels des petites parasites, il ne faut pas vous accabler, explique le coach. Celui-ci nous fait prendre conscience des tensions qui s’accumulent parfois à des endroits inattendus de notre corps : auriez-vous instinctivement pensé à desserrer les dents ou relâcher la mâchoire pour vous détendre ?

Vous pouvez télécharger Zenfie sur Android et iOS.

Headspace Headspace, la plus cute (mais en anglais)

Pour conclure ce tour de nos applications de méditation préférées, mentionnons préférées Headspace, assurément la plus mignonne de toutes — et pourtant, vous avez pu voir que la concurrence était rude. En effet, c’est un petit oiseau chatoyant qui accueille le futur méditant au sein de cette interface aux couleurs pastel. Néanmoins, mieux vaut vous prévenir tout de suite : Headspace est uniquement proposée en anglais. Malgré tout, l’expérience vécue nous a donné envie de l’inclure à notre sélection.

En effet, il nous a semblé que pour un francophone qui maîtrise modérément la langue de Shakespeare, Headspace restait une application accessible. Andy, le coach, parle distinctement et lentement dans un anglais qui reste relativement simple. Mieux encore, cette application peut être une option intéressante si vous souhaitez vous détendre, tout en travaillant votre anglais.

On pense par exemple aux élèves ou étudiants stressés à l’approche d’un examen. Quant aux parents, ils seront sans doute intéressés d’apprendre que l’application propose également un mode dédié aux enfants, classé par tranches d’âges, dans sa version payante, avec des mini-séances de méditation à réaliser par exemple au moment du coucher.

Vous pouvez télécharger Headspace sur Android et iOS.