Les casques de réalité virtuelle ont, à peu près, tous débarqué l'année dernière sur le marché, rencontrant plus ou moins de succès. Un an après, HTC s'organise une petite fête d’anniversaire pour remettre le focus sur son Vive.

Plus d’un an après son lancement en France, le HTC Vive s’apprête à fêter son premier anniversaire. L’occasion pour HTC et Valve, les constructeurs de ce casque de réalité virtuelle, de mettre les petits plats dans les grands pour gâter leurs fans, le 5 avril.

Ce Mercredi, surnommé le « Vive Day », sera donc l’occasion pour le fabriquant taïwanais de faire découvrir son matériel au plus grand nombre, avec plusieurs offres mises en place pour l’occasion. D’abord, si vous achetez un casque aujourd’hui, vous aurez le droit à une réduction de 100€ (799 au lieu de 899 donc), disponible sur le site de HTC ainsi que dans différentes enseignes comme Fnac, Boulanger et cie…

Lancement de Vivesport, l’app-store de Vive

Cette journée un petit peu spéciale est également l’occasion pour HTC de dévoiler son système d’abonnement à Vivesport. Véritable App Store VR de la machine, il permettra d’explorer le catalogue Vive, déjà riche d’une cinquantaine de titres, comme Mars Odyssey, Great Pyramid ou Everest VR, le tout pour un pris relativement bas : 7,99€ par mois. À noter également que les possesseurs du casque auront le droit à un mois d’essai gratuit avant qu’on ne leurs demandent de passer à la caisse.

Dernier cadeau proposé dans le cadre de cette journée : Arcade Saga, un jeu développé par Vive Studio s’inspirant du flipper, du tennis de table et du tir à l’arc. Il vous sera proposé gratuitement à l’achat d’un nouveau matériel avec un seul objectif : faire découvrir simplement toutes les possibilités de la machine. Si vous souhaitez découvrir la VR, ce Vive Day semble être l’occasion parfaite.