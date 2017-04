Le fondateur de MegaUpload, actuellement menacé d'extradition aux États-Unis, est convaincu qu'un système de paiement par Bitcoin représente l'avenir du téléchargement (et du streaming) de fichiers en ligne. Kim Dotcom compte le prouver avec le lancement de sa plateforme Bitcache d'ici 6 mois.

Cinq ans après la fermeture de MegaUpload, la plateforme qui avait permis à Kim Dotcom de s’enrichir et à d’innombrables internautes de télécharger des fichiers illégalement au prix d’une perte d’un demi-milliard de dollars pour l’industrie du divertissement, il entend bien lancer un MegaUpload 2 prisé dans le monde entier.

Cette fois-ci, le colosse germano-finlandais menacé d’extradition aux États-Unis mise sur l’utilisation des bitcoins, la monnaie virtuelle dont le cours ne de cesse de grimper, pour imposer un nouveau mode d’échange de fichiers : les internautes qui les proposent au téléchargement — ou en streaming — se verraient rémunérés par une transaction de leurs « clients » opérée grâce à une plateforme de paiement intitulée Bitcache, qui recourt aux bitcoins.

Le service, qui permet aux fournisseurs de contenu numérique de fixer leur propre prix de vente, se distinguerait par sa grande facilité d’usage, comme l’explique Kim Dotcom dans une vidéo de démonstration :

Bitcache & Megaupload 2 :

A first look at encrypted anonymous content delivery with build-in Bitcoin payments. Private. Easy. Safe. Tidy. pic.twitter.com/QHjU5pisGe

— Kim Dotcom (@KimDotcom) April 3, 2017