Twitter envisage d'intégrer à sa plateforme les programmes de chaînes TV payantes. Les clients des diffuseurs pourraient ainsi accéder à leurs programmes, sans payer de supplément, en direct sur le réseau social.

Après avoir sauté le pas des vidéos en direct filmées à 360°, Twitter cherche toujours plus à valoriser les contenus audiovisuels sur sa plateforme. Le réseau social à l’oiseau bleu serait en effet en discussion avec des chaînes de télévision payantes, afin que leurs abonnés puissent également regarder en direct leurs contenus sur Twitter.

Selon les informations de The Telegraph, Twitter pourrait ainsi obtenir la diffusion de matchs de football ou de séries complètes. Un atout précieux pour le réseau social qui cherche à augmenter le nombre de ses utilisateurs, et ce en dépit d’une santé financière qui a pu battre de l’aile ces derniers temps.

Regarder la TV en continuant à tweeter

Les clients déjà abonnés aux programmes de certains diffuseurs, à l’instar de Sky ou BT — ou leurs équivalents en dehors du Royaume-Uni –, pourraient vraisemblablement lier leur abonnement à leur compte Twitter, de manière à obtenir leur accès aux chaînes payantes au sein de l’application.

Toujours selon The Telegraph, les utilisateurs du service pourraient continuer à lire et poster des tweets tout en profitant de leur programme. Une fusion intéressante pour Twitter, dont le fil d’actualité est souvent plébiscité par les spectateurs/internautes pour commenter en direct un programme qu’ils regardent.

Twitter voit très certainement dans ce probable partenariat une occasion de rebondir, alors que le réseau social vient tout juste de perdre les droits de diffusion des matchs de football américain au profit du géant Amazon, comme le rapporte Business Insider.

D’après les informations connues à ce jour, les vidéos apparaitraient en haut de l’écran dans l’application Twitter. Les tweets liés au contenu défileraient juste en dessous.

Se pose maintenant la question de savoir si cette nouvelle option se traduirait par des publicités plus nombreuses que les spots encadrant déjà la diffusion des matchs et séries sur les chaînes de télévision. Car pour ce qui est de ses vidéos, Twitter tend de plus à plus à accroitre la présence de la publicité, quitte à partager une partie des bénéfices avec les créateurs de contenus sur sa plateforme.