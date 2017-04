Le site Digital Foundry a obtenu l’exclusivité concernant les caractéristiques de la Xbox Scorpio. Les informations seront publiées plus tard dans la semaine.

Nous en saurons bientôt plus sur Project Scorpio de Microsoft. Pour rappel, derrière ce nom de code, se cache la prochaine console de jeu de la firme, qui aura la lourde tache de redorer le blason de la marque Xbox, sur un marché phagocyté par la PlayStation 4.

Cette nouvelle machine, attendue pour la fin de l’année, avait été dévoilée par Microsoft à l’E3 2016, avec comme promesse qu’elle pourrait faire tourner les jeux en 4K native, et serait faite pour la réalité virtuelle. Un moyen pour Microsoft de faire oublier une Xbox One moins puissante que la PlayStation 4, mais vendue plus cher que sa concurrente lors de son lancement.

Les caractéristiques techniques dévoilées cette semaine

Après quelques heures de rumeurs, le site Digital Foundry a confirmé avoir obtenu l’exclusivité pour dévoiler de nouvelles informations sur Project Scorpio.

To clear up the speculation : @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/bacxOGerjJ — Digital Foundry (@digitalfoundry) April 4, 2017

Le site publiera son dossier le jeudi 6 avril à 15h (heure de Paris). Digital Foundry est une référence sur le web, lorsqu’il s’agit des analyses techniques des machines de jeux et des jeux vidéo.

Il est improbable que le site annonce une date de sortie, ou un prix, des informations que Microsoft réserve pour sa conférence de l’E3, mais Digital Foundry devrait être en mesure de donner tous les détails concernant les caractéristiques techniques de la prochaine Xbox.

De ces informations, il sera possible de comparer Project Scorpio avec la Xbox One, la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro. Nous pourrons sans doute en conclure ses capacités à faire tourner les jeux en 4K, comme promis, et évaluer le gouffre technologique que la machine proposera.