Twitter change la photo de profil par défaut des nouveaux utilisateurs. Adieu les œufs.

Twitter est-il toujours Twitter ? En quelques mois, le réseau social a subi des changements radicaux dans sa mise en page, de la présentation des profils aux changements dans la comptabilité des caractères, en passant par les favoris devenus des likes et Periscope devenu Twitter en direct. Nous avons tout laissé passer, sans mot dire. Mais là, Twitter fait le pas de trop : le réseau social se débarrasse des œufs.

Les œufs ? Oui, les œufs. La photo de profil par défaut qui permet de distinguer votre mère de vos copains ou de reconnaître en un clin d’œil une campagne maladroite lancée par un candidat à la présidentielle. Les œufs sont le symbole de l’utilisateur qui débarque tout juste avec une mission sans bien comprendre que, de loin, le twitto rôdé à l’exercice l’observe et le reconnaît. Tant est si bien que c’en est devenu une expression : « C’est un peu un œuf lui », dit-on d’un béotien qui n’est pas encore habitué aux us et coutumes de la plateforme en 140 signes.

Twitter a décidé qu’une photo de profil neutre et non genrée composée de deux formes rappelant une silhouette humaine, était une meilleure idée pour inciter les nouveaux utilisateurs à personnaliser leur compte. Soit. Dans nos cœurs, les œufs seront éternels.