CarPlay marie votre iPhone avec votre voiture en vous permettant de retrouver les applications et l'interface de votre smartphone sur votre véhicule. Petit tour d'horizon des fonctionnalités de CarPlay, disponible sur la nouvelle Golf.

Cela n’a échappé à personne : aujourd’hui, l’automobile cherche à se rapprocher du monde des gadgets connectés, et en particulier de celui des smartphones. Plutôt que de réinventer la roue, les géants de l’automobile ont misé sur des partenariats avec les grands constructeurs du monde de la tech, bénéfiques pour les utilisateurs de leurs véhicules qui retrouvent une interface cohérente entre le petit écran dans leur poche et le grand écran de leur système d’infodivertissement. CarPlay est par exemple présent dans la nouvelle Golf grâce à Car-Net App-Connect, commercialisées par Volkswagen depuis 2017.

Cette compatibilité ne date pas d’hier pour le constructeur qui avait pris de l’avance en misant sur cette technologie dès le mois de juillet 2015, équipant petit à petit tous ses nouveaux véhicules. Mais qu’est-ce qui se cache derrière CarPlay ? Plusieurs choses que nous allons détailler.

Configurer CarPlay

Tout d’abord, il faut savoir que CarPlay est compatible avec tous les iPhone depuis l’iPhone 5 jusqu’à l’iPhone 7 Plus. Vous n’avez donc pas besoin du dernier modèle en date pour profiter de cette option sur votre Golf. Pour connecter un véhicule CarPlay à votre iPhone, rien de plus simple : il vous suffit de brancher votre iPhone à un port USB du véhicule et il sera automatiquement reconnu. À ce moment là, un écran vous demandera si vous souhaiter connecter votre iPhone : répondez oui, et le tour est joué.

CarPlay est une transposition de l’iPhone sur l’écran d’infodivertissement de la voiture

Notez que CarPlay n’est pas une fonctionnalité qui stream votre smartphone vers le véhicule. Ce n’est pas un deuxième écran : c’est l’écran de votre iPhone « remis en page » sur l’écran d’infodivertissement de votre véhicule. Cela signifie que tout ce qui se passe sur votre iPhone sera retransmis sur l’écran de bord principal. Ainsi, vous pouvez lui demander de changer la musique depuis le smartphone ou depuis le bouton directement sur le volant et le smartphone enverra la commande au véhicule qui transmettra le nouveau morceau dans les enceintes de l’habitacle.

L’iPhone au cœur de la conduite

Si ce contrôle est intéressant pour tout le monde, c’est vraiment pour le conducteur que les choses sont les plus agréables. En effet, tout l’intérêt pour lui est de retrouver un environnement familier : CarPlay ressemble à l’interface d’un iPhone. Vous retrouvez sur la gauche de l’écran toutes vos applications récentes et l’interface est un menu en grille présentant les applications compatibles.

Vous pouvez donc utiliser Plans pour vous diriger, Apple Music pour diffuser de la musique en streaming dans l’habitacle ou encore, répondre à vos appels ou composer des SMS en mains libres. Ces dernières fonctionnalités sont notamment possibles grâce à Siri, qui peut être déclenché par un appui long sur le bouton Home (devenu virtuel sur l’écran de la voiture) ou par la fonctionnalité « Dis Siri » qui vous permet de garder les deux mains sur le volant. Une fois déclenché, l’assistant vocal est le même que celui sur votre appareil : vous pouvez lui dicter des notes, lui demander de changer un itinéraire ou la musique et lui demander des informations sur votre trajet.

Depuis la dernière mise à jour d’iOS (10.3), CarPlay affiche les trois dernières applications utilisées sur la gauche de l’écran, ce qui est vraiment pratique pour ne pas avoir à se déconcentrer trop longtemps de la route. De même, la durée d’un appel est maintenant affichée sous l’icône téléphone au moment où vous le passez.

Des tas d’applications tierces

Comme iOS, CarPlay n’est pas réservé aux applications Apple (cela va de soi) et plusieurs applications tierces sont compatibles avec un fonctionnement dans un véhicule. Le mieux, pour les retrouver, est de taper CarPlay dans la barre de recherche de l’App Store. Au rang des meilleures, on trouve évidemment Spotify, Deezer et Orange Radio, une station de radio sur internet, mais aussi Audible pour les livres audio et la plupart des grandes radios françaises. Seul regret : Google Maps n’est pas encore compatible avec la fonctionnalité.

Last but not least, un véhicule qui s’est connecté à CarPlay est enregistré automatiquement sur Plans. Cela signifie que vous ne perdrez plus une minute à retrouver où votre nouvelle Golf est garée après une longue journée : il vous suffit de suivre le marqueur sur votre GPS pour la retrouver. La géolocalisation est vraiment très précise et fonctionne à merveille.

Avec CarPlay, Apple et ses constructeurs partenaires ont donc bien répondu aux attentes des utilisateurs qui souhaitent retrouver dans leur véhicule les fonctionnalités qu’ils ont tous les jours au bout des doigts. Bien joué.